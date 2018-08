El CDR de Manresa retreu a Esquerra que no es retiri la bandera espanyola

El CDR de Manresa ha dut a terme una acció de denúncia a la seu d'Esquerra de la plaça Major per denunciar que no es retiri la bandera espanyola de l'edifici de l'Ajuntament de Manresa. La setmana passada també ho va fer a la seu del PDeCAT. Les dues formacions són sòcies de govern al consistori manresà.

Segons un comunicat fet públic pel CDR, aquesta acció està «encaminada a fer pressió als partits de l'equip de govern per tal que despengin, d'una vegada per totes, la bandera espanyola de la façana de l'Ajuntament». Consideren una falta de «voluntat política i de valentia» dels dos partits que governen la ciutat que no es retiri la bandera. En opinió del CDR, es compliria «la voluntat d'una gran part dels manresans».

Les accions han consistit a enganxar adhesius a les seus de les dues formacions polítiques i llegir un manifest del CDR.