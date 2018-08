Desapareixen les estelades de la plaça de l'Onze de Setembre i del centre de Sant Joan

No ha durat ni un mes l'estelada que al començament d'agost es va reposar a la plaça de l'Onze de Setembre de Manresa després que coneguts ultres de la comarca la retiressin en diverses ocasions. L'última va ser el 29 de juliol en una acció en la qual van protagonitzar agressions contra independentistes que els van recriminar l'acció. Per aquests fets un dels protagonistes, Raúl Macià, ha entrat a la presó per complir una condemna pendent (més informació a la pàgina 4). L'estelada que hi havia a l'ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada també ha desaparegut i ahir al matí l'estàtua de Lluís Companys que hi ha al barri Burés de Castellbell i el Vilar va aparèixer pintada i amb la paraula «asesino» al pedestal.

L'estelada de la plaça de l'Onze de Setembre de Manresa sembla que s'ha convertit en un dels objectius de l'extrema dreta. A mitjan juliol l'ultra Raúl Macià es va enfilar al pal i va pujar a pols per arrancar-la. L'acció la van enregistrar i ell mateix la va penjar a les xarxes.

El diumenge 29 de juliol a la tarda el mateix Macià es va tornar a enfilar al pal per treure una estelada i una senyera que hi havien col·locat els CDR. També van untar el pal amb cola per intentar dissuadir tothom d'enfilar-s'hi. La Policia Local va identificar-lo a la mateixa plaça juntament amb dues persones més que l'acompanyaven.

El mateix diumenge, poc abans de la mitjanit, membres del CDR van tornar a col·locar l'estelada. Poc després, quatre ultres bagencs, amb Macià entre ells, es van presentar a la plaça amb una escala per retirar el símbol, fet que els independentistes els van recriminar. Els ultres van començar llavors a agredir-los, segons van denunciar. L'endemà, un miler de persones es van manifestar a Manresa per rebutjar l'agressió.

Al principi d'agost va ser l'Ajuntament de Manresa qui va reposar l'estelada a la plaça per complir un acord del ple municipal del 2012. Des de llavors també presideix la celebració institucional de la Diada a la ciutat. El consistori també va anunciar que denunciaria Macià per haver arrancat l'estelada.

Per intentar protegir-la dels ultres s'hi van col·locar brides per subjectar-la amb més força i una mena de substància greixosa al capdamunt del pal. No ha servit de res. Ahir no hi havia estelada ni rastre d'ella.

També va desaparèixer la que hi havia a la plaça de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

Pintura vermella a Companys



D'altra banda, l'estàtua del president Lluís Companys de la plaça del barri del Burés de Castellbell i el Vilar va aparèixer ahir pintada de vermell i amb la paraula «asesino» al pedestal.

L'Ajuntament, que hi va enviar la brigada municipal per netejar-la, va mostrar el seu rebuig a aquests fets. «Condemnem tota acció que afecti el nostre patrimoni i l'incivisme, i aquí hi ha una manca de tolerància important», va manifestar l'alcaldessa, Montse Badia. Va afegir que «democràcia significa respecte a les idees de tothom», i va voler deixar clar que l'Ajuntament aplicarà «tolerància zero» davant «l'incivisme, el feixisme i el totalitarisme». És la segona bretolada que fan a l'estàtua de Castellbell i el Vilar.