«És fàcil queixar-se quan no s'ha viscut la lluita des de dins»

? Juan José Porcel ha estat el president de l'Associació de Veïns de la Mion durant 17 anys, fins al mes de març passat. Des que va entrar al càrrec es va fer seva la reivindicació de millorar el camí de la Gravera. Ara, tants anys després, es mostra molt orgullós d'haver-ho aconseguit. Sobre les queixes d'alguns veïns explicades en aquest article, assegura que «és molt fàcil criticar quan no s'ha viscut la lluita des de dins». I hi afegeix: «Ningú no sap què ha costat, només qui ha estat al peu del canó». Per a l'exdirigent veïnal, s'ha aconseguit «convertir un camí en tot un carrer». Diu que ara no hi ha perill per als vianants gràcies a la nova vorera i que els vehicles passen «perfectament» per la calçada, que ha passat a tenir sis metres d'amplada. A més, recorda que esperar el bus ja no és una acció temerària perquè «hi ha una parada com Déu mana». Així mateix, aprofita per destacar la «brutal» feina que fan les associacions veïnals.