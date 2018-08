El Marroc ja suposa el 8% del total de la població i la situació a Veneçuela la fa avançar posicions

El Marroc no es mou del capdamunt del rànquing de les deu nacions amb més aportació d'habitants a Manresa i ja representa el 8% del total de la població i gairebé el 47% de la nouvinguda. De la resta de nacionalitats, en destaca de manera molt especial Veneçuela. Aquest país no era habitual al rànquing. En el padró del desembre del 2017 hi va entrar per primer cop i es va col·locar en el número deu, i en el recompte del juny passat ha pujat fins a la setena posició. Com succeeix amb altres països –com Hondures–, la situació de crisi del país és el que ha motivat, sens dubte, aquesta incorporació i escalada.



D'un any a l'altre, el nombre d'immigrants del Marroc ha augmentat en 419; els de Romania, segona al ràquing, han baixat en 59; Xina n'ha crescut 3; Senegal, 2; Hondures, 99; Colòmbia, 45; Veneçuela, 62; Ucraïna n'ha perdut 1; Bolívia, 2, i Equador, 9. El 2009, aquest país ocupava el tercer lloc en el rànquing. Aquell any també hi havia Polònia, Argentina i Brasil, que n'han desaparegut.



Per sexes, mentre que al col·lectiu marroquí establert a Manresa hi ha més homes (54%) que dones (45%), igual que al xinès, el senegalès (amb molta diferència, 71% d'homes i 28% de dones), l'ucraïnès i l'equatorià, a la resta predominen les dones. Destaca especialment Hondures, on passa el mateix que amb el Senegal, però a l'inrevés. Les dones representen el 74% i els homes el 25%.