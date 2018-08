La Setmana de Jocs al Carrer incorpora la plaça del Mercat de Puigmercadal

Del 3 al 7 de setembre les principals places del centre històric de Manresa s´ompliran de jocs. És la Setmana de Jocs al Carrer que des de fa 16 anys organitza el Centre d´Animació i Esplai (CAE) després de la festa major amb activitats per als més menuts fins als adults. Els límits els posa cadascú. Aquest dijous s´ha presentat.

Enguany la setmana arriba amb novetats. La plaça del mercat de Puigmercadal s´incorpora als espais amb jocs, igual que el nou espai del carrer Barerres, ara transformat en plaça després que s´hi enderroquessin diversos edificis vells. Per al responsable del CAE, Nasi Muncunill, la plaça del Puigmercadal «es molt aprofitable». L´equipament està en plena transformació. A més a més s´hi faran jocs simbòlics relacionats amb els aliments amb botigues, cuines, taules, cadires, menjars, i també hi haurà un espai amb activitats per manipular diferents tipus d´aliments. Al nou espai del carrer Barreres s´hi concentraran jocs populars i tradicionals.

Sant Domènec serà un dels eixos centrals de la Setmana de Jocs al Carrer. «A partir d´aquí és on les persones es poden anar distribuint per les altres places», comenta Muncunill. Hi haurà jocs de tauler, enginy, jocs gegants i de recorregut. De fet la Setmana de Jocs començarà el dilluns 3 de setembre a 2/4 de 6 de la tarda amb un acte inicial a Sant Domènec on es convida tothom a jugar amb jocs a partir de portes de fusta reciclades.

Serà a partir de dimarts quan la resta de places es posaran en marxa. La plaça Major acollirà jocs per a nens i nenes fins a 5 anys. A les tardes s´hi afegirà el LAB_0-6 dels estudis d´Educació Infantil de la FUB. A les nits es transformarà per rebre Nits de Joc amb més d´un centenar de jocs de taula per a joves majors de 14 anys i adults.

La Plana de l´Om recuperarà els joc Kapla de construcció, i la de la Mel, que es va estrena l´any passat, estarà també dedicat als jocs de construcció. Aquest espai el gestiona la ludoteca Ludugurus. A la plaça de la Música hi haurà jocs d´habilitat i al Casal de Joves La Kampana, de tecnològics.

La Setmana de Jocs al Carrer també ha canviat enguany d´imatge. L´identifica un senyal de stop. És una invitació de passar de la «vida agitada a parar, trobar-nos i jugar», ha explicat la regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo.

Les activitats comptaran amb dos col·laboradors habituals experts en jocs. Es tracta de Mateu Comellas i Dominique Dumeste. Ampans col·labora amb la iniciativa aportant monitors. Segons Francesc Navarro, de l´entitat, el joc també és una eina formativa i d´inclusió pels usuaris de la fundació.