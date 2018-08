El Sopar Groc Solidari a Sant Domènec ha esgotat els 500 tiquets que hi havia a la venda

Hi havia una aforament limitat a 500 persones i s'ha omplert tot. Segons han informat fonts de l'organització avui dijous al vespre, el Sopar Groc Solidari que tindrà lloc demà divendres a la plaça de Sant Domènec de Manresa estarà ple. També han explicat que, en el cas que plogui, hi ha un pla B previst: la celebració es traslladarà al pavelló de l'Escola Joviat. Fins avui dijous hi havia temps per apuntar-s'hi.

Organitzat per Òmnium Cultural Bages-Moianès i l'Assemblea Nacional Catalana a Manresa, l'acte començarà a les 7 de la tarda. Els parlaments estan previstos per a les 8 i, posteriorment, tindrà lloc el sopar a l'aire lliure. Hi haurà les intervencions de Laura Masvidal, companya del conseller d'Interior cessat, Joaquim Forn, en representació de l'Associació Catalana de Drets Civils; la lingüista Blanca Serra i Puig, i Josep Maria Solé i Sabaté, doctor en Història i llicenciat en Filosofia especialista de la Guerra Civil i de la postguerra. Tots ells parlaran d'episodis de repressió per part de l'Estat espanyol sobre Catalunya que hi ha hagut al llarg de la història recent.



Primer Sopar Groc a Manresa

El Sopar Groc es porta a terme en solidaritat amb els polítics empresonats i exiliats i amb tothom qui és perseguit per motius ideològics, ja siguin polítics, com regidors i alcaldes, i persones que no estan relacionades amb la política, com artistes i mossos d'esquadra. Els fons que es recullin aniran a les caixes de resistència i solidaritat amb les persones empresonades i exiliades a causa del procés. El tiquet costava 10 euros per als adults i 5 per als infants.

És la primera vegada que se celebra el Sopar Groc Solidari a Manresa, una iniciativa que ja s'ha dut a terme a diverses poblacions d'arreu de Catalunya. També a la Catalunya Central, com Igualada o Artés. En aquest últim poble hi van assistir 400 persones i hi van prendre part la mare d'Anna Gabriel i les germanes de Jordi Cuixart.