L'interès creixent per l'Anella Verda ja ha generat enguany mil peticions d'informació

L'interès pel senderisme a l'entorn natural de Manresa creix. De l'1 de gener al 28 d'agost del 2018, gairebé un miler de persones s'han adreçat a l'oficina de turisme per demanar informació sobre l'Anella Verda, que és el nom que rep l'espai natural que envolta la ciutat i que integra multitud d'itineraris. Durant el mateix període del 2017 van ser 775 persones les que en van demanar informació, 178 menys que les que ho han fet enguany.

En total, 8 dels 14 camins de l'Anella Verda van ser ideats per la comissió d'itineraris de l'Ajuntament de Manresa. N'hi ha dos més de complementaris, entorn de la Torre Lluvià, que es van crear a demanda. Els altres són camins com el de la Sèquia i els de Sant Ignasi i de Sant Jaume, que també passen per la ciutat.



Itineraris amb més èxit

El regidor d'Entorn Natural de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, apunta que «concretar quina de les 8 rutes té més èxit és complicat perquè són itineraris que la gent fa per lliure». Tanmateix, hi ha un mecanisme que permet tenir una idea aproximada de quins són els camins més transitats: a través de les visites a la pàgina web de l'Anella Verda, que registra les persones interessades en els itineraris, així com pel nombre de descàrregues a wikiloc, una web que permet consultar i descarregar rutes d'excursions.

En aquest any 2018 els camins que formen l'Anella Verda han tingut més de 4.000 visites i 200 descàrregues a Internet. Dels 8 principals creats per la comissió, els que tenen més èxit són el regadiu del Poal, els pous de glaç i la riera de Guardiola, i els cingles del Llobregat i del Cardener al Llobregat. «La gent prioritza els itineraris més naturals i salvatges, així com els de més fàcil accés, com passa amb el Poal, situat al voltant del parc de l'Agulla», afirma Huguet.



Menys visites, però amb gent

Hi ha les rutes com la del Collbaix i la de la riera de Rajadell que tenen poques visites a Internet. El regidor assenyala que la causa més probable és que passi perquè «són els dos únics itineraris ja se-nyalitzats», per tant, no cal baixar-se la ruta si no te la coneixes. Tot i això, «hi ha la percepció que són llocs molt freqüentats». En canvi, altres camins com la ruta del terme tenen moltes visites a la web però poques descàrregues. «És un recorregut molt llarg», cosa que fa que molta gent potser no s'animi a fer-la, fa notar Huguet.

Pel que fa als fullets de l'Anella Verda que posa a disposició dels ciutadans l'oficina de turisme, enguany, ja se n'han donat més de 800 de 6 dels 8 itineraris.



Millores al costat del Cardener

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha atorgat una subvenció de 67.000 euros a l'Ajuntament per retirar les canyes i plantar vegetació autòctona a la banda est del Cardener, entre el pont petit de Sant Joan i l'eix Transversal. «Ara mateix aquella zona és impenetrable», remarca Huguet. L'ACA ho executarà i, a continuació, l'Ajuntament «obrirà un camí en un lloc on ara no existeix». Això permetrà millorar l'itinerari Cardener-Puigberenguer que actualment obliga els ciutadans a passar pel voral de la carretera.



Apadrinaments de zones

Des de fa anys, diverses entitats de la comarca han estat vinculades amb espais de l'Anella Verda a través dels apadrinaments. Enguany n'hi ha hagut dos de nous. D'una banda, l'escola l'Espill ha apadrinat la font del Soroll, al costat de la casa de les Hortes. L'han netejada i transformat en un espai més agradable. D'altra banda, l'ICHN del Bages va fer sortides de coneixement a la zona dels cingles del Llobregat, que han apadrinat. Més endavant hi faran alguna actuació. Altres continuen mostrant el seu compromís, com l'AEIG Cardenal Lluch, que va plantar arbres al seu tram el febrer.