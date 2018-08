Més senyalitzacions i col·laboracions per impulsar les rutes de cara al 2019

El primer mig any del 2018 no hi ha hagut millores a l'entorn natural de l'Anella Verda de Manresa, a part del manteniment bàsic. En canvi, de cara a la tardor i a l'hivern del 2019, sí que hi ha nous projectes sobre la taula.

L'Anella Verda, situada al voltant de la ciutat, és formada per 14 itineraris diferents, 8 dels quals depenen de l'Ajuntament. En total, només tres –el Collbaix, la riera de Rajadell i els pous de glaç i la riera de Guardiola– tenen pintades les marques de senyalització que fan servir els excursionistes per fer la ruta i no perdre's. «Aquesta tardor es pintaran els senyals en els cinc itineraris que falten», explica Pol Huguet, regidor d'Entorn Natural de l'Ajuntament de Manresa.



Més senyals verticals

En la mateixa línia, també s'incorporaran més senyals verticals, que informen sobre les distàncies i altres dades d'interès per als caminants. Ara, els pals verticals només estan situats a l'itinerari del Collbaix i al de Rajadell. El regidor explica que no se sap segur si els nous s'afegiran a un, a dos o a tres itineraris més, perquè «depèn del pressupost i d'un estudi previ».

Finalment, com passa ara amb l'entitat ecologista Meandre, que, entre altres coses, promou caminades per l'Anella Verda, hi ha planejada una nova tongada de «col·laboracions», diu Huguet. «Hi ha previst promoure la relació amb gimnasos i entre grups d'esportistes». L'objectiu és impulsar més activitats a l'espai natural».

Cap a final d'any també hi ha la possibilitat de fer alguna petita millora més, «com ara posar algun graó en trams relliscosos amb pendent i facilitar passos per travessar alguna riera».