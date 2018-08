L'Ajuntament de Manresa posa bona nota a la festa major

L'Ajuntament de Manresa ha fet una valoració positiva d'una festa major que des del 18 al 27 d'agost ha celebrat un total de 126 actes. Les festes han estat "molt participades", ha valorat avui, divendres, el govern municipal. Ha assenyalat que "tampoc hi ha hagut incidències remarcables" i que "el civisme, en general, ha presidit els dies de festa".

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha assegurat que el model de la festa major està "molt consolidat" i ha remarcat els comentaris positius que ha rebut per part dels manresans i manresanes. Tot i el balanç satisfactori, però, ha apuntat que "hi ha temes que tenen marge de millora, i amb calma es farà autocrítica per poder fer-ho millor".

L'àmplia multitud de celebracions que han coincidit durant la festa major també ha estat un dels plats forts de la festa manresana. Ha estat un any especial, farcit d'aniversaris cosa que demostra "el caràcter perseverant de les persones que fan realitat la festa", ha afirmat la regidora de Projecció de Ciutat i Festes, Neus Comellas.

Un dels temes que van causar més furor va ser el canvi d'emplaçament del concert d'Els Catarres que, inicialment, s'havia programat a la plaça Sant Domènec, però, el dimarts previ al cap de setmana central de la festa, es va comunicar el canvi d'ubicació, per raons de seguretat i comoditat, atès que es preveia una assistència massiva al concert, tenint en compte la trajectòria ascendent del grup i la gran acceptació entre públic de totes les edats al llarg d'aquest estiu. En total, el concert celebrat el dissabte. 25 d'agost, a la nit, va aplegar unes 8.500 persones a la nova ubicació, al carrer Sallent, al Polígon dels Dolors. Cal destacar que la recuperació del gran concert de festa major era una de les novetats que es recuperaven en l'edició d'enguany.

D'altra banda, el castelldefocs, juntament amb la Trobada de Bateries, que van fer un acte especial per celebrar els 10 anys, i que van acompanyar importants figures del rock català, també va aplegar una gran multitud al parc de l'Agulla el diumenge, 26 d'agost, a la nit.

El president de l'Associació Manresa de Festa, Joan Orriols, ha manifestat que "tenim un model de festa amb el qual ens sentim còmodes, però hi anem introduint novetats, perquè el moviment es demostra caminant. El llibre d'estil és vàlid i en les novetats sovint hi ha ajustaments o canvis que cal anar gent".

Altres activitats com les Visites a la Manresa Desconeguda, amb 1.085 persones, o el El Tap'Antic, que va omplir el barri vell, van demostrar, un any més, la seva consolidació en el marc de les festes. El correfoc, la mostra i els actes de cultura popular, també van mantenir el seu èxit habitual.

L'ajuntament manresà també ha subratllat el treball intens per millorar la seguretat i prevenir agressions sexuals a través de campanyes impulsades per "sensibilitzar contra la violència masclista amb el lema "Manresa lliure d'agressions sexistes. No és No!"", així com "les accions per promoure la venda i dispensació d'alcohol de forma responsable, i de prevenció contra les drogues".

Joan Orriols ha afegit que "la convivència en les festes de nit genera problemàtiques a tot el món" i que "no és fàcil resoldre-ho tot però amb accions com el Punt Lila o els Àngels de Nit fem acompanyament als joves i una prevenció molt interessant".

Al llarg de la festa major, els serveis sanitaris van atendre un total de 131 persones, 86 de les quals a causa del correfoc - totes elles de caràcter lleu-.