La setena edició del TEDx Manresa constarà de nou ponències

El TEDx Manresa, la iniciativa que pretén inspirar, informar i fer reflexionar sobre noves idees per generar impacte, arriba a la setena edició. El proper divendres 7 de setembre, de 2/4 de 10 del matí a les 2 del migdia, la sala petita del teatre Kursaal reunirà nou ponents, tres dels quals manresans, que reflexionaran sobre com "des de l'autenticitat de les persones es pot crear un món millor", ha explicat avui divendres l'organització.

Enguany, el tema central de xerrades -"Des de dins"- té per objectiu de convidar el públic "a la interiorització, la reflexió i la posterior expressió per prendre consciència del nostre món més íntim i més proper", han destacat l'equip responsable del cicle. Entre els ponents, que faran intervencions de 18 minuts, hi ha el creador audiovisual colombià Luis Camargo i l'artista Kiku Mistu, entre altres. A escala local, els tres ponents manresans que hi intervindran seran la psicòloga i coach, Gemma Calmet; l'activista cultural Joan Morros, i la professora de ioga i meditació, Anna Herms.

Calmet, en relació a la ponència que oferirà el pròxim divendres, ha recalcat que "tots els canvis que podem fer a la vida pel que fa a la feina, la parella... són des de dins, per tal de canviar des de fora". Per part seva, Morros ha assenyalat el voluntariat i la millora i transformació de la societat des de les associacions com a tema a reflexionar davant el públic.

Com a novetat, els participants es poden inscriure al Post-TEDx, que inclou un dinar amb un col·loqui posterior amb els ponents i els organitzadors. "És l'ocasió perquè el públic faci totes aquelles preguntes que els hagin sorgit al llarg del matí", ha apuntat Núria Cabrera, membre de l'equip TEDx Manresa.

Entre les ponències, per tal de fer la jornada més dinàmica i entretinguda, hi haurà dues actuacions musicals i també l'anomenat "Minut d'Or", que permet intervenir al públic assistent durant tres minuts.

Al llarg de les edicions, un total de 68 ponents com Jean Pierre Garnier. Núria Picas i Pemi Fortuny han participat a l'esdeveniment, que ha tingut un pressupost de 28.000 € per a les set edicions en total gràcies als patrocinadors.

TEDx Manresa té un aforament limitat de 100 persones i la meitat dels tiquets ja han estat adquirits. Qualsevol persona que vulgui comprar la seva entrada encara ho pot fer aquí.