La plaça del mercat Puigmercadal debuta a la Setmana de Jocs al Carrer

A partir del dilluns vinent i fins al 7 de setembre les principals places del centre històric de Manresa s'ompliran de jocs. És la Setmana de Jocs al Carrer que, des de fa 16 anys, organitza el Centre d'Animació i Esplai (CAE) després de la festa major amb activitats per als més menuts fins als adults. Els límits els posa cadascú. Ahir es va fer la presentació.

Enguany la setmana arriba amb novetats. La plaça del mercat de Puigmercadal s'incorpora als espais amb jocs, igual que el nou solar del carrer Barreres, ara transformat en plaça després que s'hi enderroquessin diversos edificis vells. També ha canviat la imatge per publicitar l'activitat.

Per al responsable del CAE, Nasi Muncunill, la plaça del Puigmercadal «és molt aprofitable». L'equipament està en plena transformació des que l'Ajuntament va assumir directament la seva gestió. Els paradistes van mostrar interès per acollir la Setmana de Jocs al Carrer i, de fet, la presentació de l'activitat es va fer al mateix mercat.

A més a més s'hi faran jocs simbòlics relacionats amb els aliments amb botigues, cuines, taules, cadires, menjars, i també hi haurà un espai amb activitats per manipular diferents tipus d'aliments. D'altra banda, al nou espai del carrer Barreres es concentraran jocs populars i tradicionals.

Tot comença a Sant Domènec



Sant Domènec serà un dels eixos centrals de la Setmana de Jocs al Carrer. «A partir d'aquí és on la gent es pot anar distribuint per les altres places», va comentar Muncunill. Hi haurà jocs de tauler, enginy, jocs gegants i de recorregut. De fet, la Setmana de Jocs començarà el dilluns 3 de setembre a 2/4 de 6 de la tarda amb un acte inicial a Sant Domènec on tothom està convidat a jugar-hi amb jocs a partir de portes de fusta reciclades amb la companyia Toic Toc Jocs.

Serà a partir de dimarts quan la resta de places es posaran en marxa. La plaça Major acollirà jocs per a nens i nenes fins a 5 anys. A les tardes s'hi afegirà el LAB_0-6 dels estudis d'Educació Infantil de la FUB amb material d'exploració específic per a infants fins a 3 anys. A les nits la mateixa plaça es transformarà per rebre Nits de Joc, amb més d'un centenar de jocs de taula per a joves majors de 14 anys i adults. Es durà a terme cada dia de les 10 de la nit fins a 2/4 d'1.

La Plana de l'Om recuperarà els jocs Kapla de construcció, i la plaça de la Mel, que es va estrenar l'any passat, estarà també dedicada als jocs de construcció. Aquest darrer espai es va estrenar l'any passat i el gestiona la ludoteca Ludugurus. A la plaça de la Música hi haurà jocs d'habilitat, i al casal de Joves La Kampana, de tecnològics com consoles per a nois i noies majors de 14 anys

Una nova imatge



La Setmana de Jocs al Carrer també ha canviat enguany d'imatge. La identifica un senyal d'estop. És una invitació de passar de la «vida agitada i parar-se, trobar-nos i jugar», va explicar la regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo.

Les activitats tindran dos col·laboradors habituals experts en jocs. Es tracta de Mateu Comellas i Dominique Dumeste. Ampans torna a col·laborar amb la iniciativa aportant-hi monitors. N'hi haurà 12. Segons Francesc Navar-ro, de l'entitat, el joc també és una eina formativa i d'inclusió per als usuaris de la fundació. Hi haurà, també, alumnes de l'institut Guillem Catà.

20.000 euros de pressupost



La Setmana de Jocs al Carrer té un pressupost de 20.000 euros. És una quantitat molt important i cada any ens trenquem el cap per aconseguir-los i poder tirar endavant», segons Muncunill. Aquests diners els aporten l'Ajuntament i la Generalitat.