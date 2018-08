Es rebenta una gran canonada d'aigua a la plaça de la Creu i vessa uns 600.000 litres

La rebentada d'una gran canonada d'aigua subterrània va provocar ahir a primera hora del matí la inundació d'una bona part de la plaça de la Creu de Manresa. La ruptura del conducte es va produir de forma sobtada i va aixecar i destrossar una part de la vorera, que va causar la fuita descontrolada d'aigua durant més de mitja hora. En aquesta estona es van arribar a vessar entre 500.000 i 700.000 litres d'aigua a la via pública, segons va explicar personal d'Aigües de Manresa a Regió7. Aquesta quantitat equival als litres d'aigua que gasten tots els habitants de Manresa en tan sols una hora.

La gran pressió d'aigua que brollava a través del forat de la canonada va fer que un dels laterals de la rotonda s'inundés ràpidament, però no va afectar els habitatges de la zona. Cap veí va quedar sense subministrament.

La companyia va rebre l'avís quan passaven pocs minuts de les 6 del matí i va mobilitzar un grup d'operaris que acabaven d'iniciar el servei. També van ser alertats els Bombers de la Generalitat, que no van arribar a actuar-hi, i la Policia Local de Manresa.

Forta pressió



Ricard Tomàs, director d'operacions i adjunt a gerència d'Aigües de Manresa, va relatar a aquest diari que la canonada rebentada és de grans dimensions i té un diàmetre d'uns 200 mil·límetres. A través d'un conducte d'aquestes mides hi circula una gran quantitat d'aigua. És per això que quan va tenir lloc la ruptura, la forta pressió de l'aigua que sortia pel forat va aixecar i destrossar els panots de la vorera que hi havia just a sobre de la canonada.

Malgrat que els operaris van arribar ràpidament al lloc de l'incident, Tomàs va explicar que s'havia trigat entre mitja hora i tres quarts d'hora a poder aturar la fuita: «Quan tenen lloc aquestes avaries s'ha de tenir molta precaució. No es pot tancar el pas de l'aigua de cop, perquè això podria provocar el trencament de la canonada en un altre punt», va dir. «És per això que s'han hagut d'anar tancant diverses aixetes fins a poder parar la sortida d'aigua a la via pública», va afegir.

L'avaria podria quedar resolta en dos dies, segons el director d'operacions d'Aigües de Manresa, que va explicar que «podem reparar-la amb més tranquil·litat perquè no hi ha cap llar afectada i ningú s'ha quedat sense subministrament d'aigua». Ara caldrà reparar l'avaria i refer la part de vorera que va quedar danyada.