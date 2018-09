Denuncien que l'entorn del Parc del Secà de Bufalvent és un petit abocador

Els entorns del Parc del Secà de Manresa, a Bufalvent, estan deixats i bruts a causa de l'incivisme. Segons han denunciat visitants del parc, empreses del polígon industrial, que és on hi ha la principal entrada, hi aboquen tota mena de deixalles.

Hi ha runam i s'hi poden detectar productes d'indústria que hi ha a la vora, com tubs i mànegues. Denuncien, igualment, que sovint hi apareixen restes de menjar, envasos, paquets de tabac i ampolles de vidre.

Hi ha excursionistes que quan van al Parc del Secà porten bosses d'escombraries per recollir-hi el que poden. N'omplen una o dues, i a vegades, han afirmat a aquest diari, en necessitarien més, per això proposen que com a mínim hi col·loquin papereres.

El Parc del Secà es va inaugurar fa dos estius. Són tretze hectàrees de terreny que el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus va convertir en un espai obert per a la ciutat. És a tocar de l'abocador.