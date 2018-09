L'Ajuntament defuig dir si repetirà el gran concert de festa major i ho lliga al pressupost

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, es va fer seu, ahir al migdia, «l'això no toca» del president Jordi Pujol per defugir parlar de si, vist l'èxit obtingut enguany de programar un gran concert a la festa major, es consolidarà al programa, així com l'emplaçament a fora del centre de la ciutat. Va remarcar que seria «un error» comprometre-s'hi. Potser és que tenia al cap les eleccions del maig. La regidora de Festes i Projecció de Ciutat, Neus Comellas, va apuntar que, quan arribi el moment, es valorarà, oi més tenint en compte el bon resultat d'enguany, i que estarà supeditat al pressupost.

Junyent va reconèixer dins el paquet dels aspectes per millorar de la festa que «hi ha coses que s'haurien pogut fer de forma més planificada, i entre elles hi ha la ubicació del concert». I va afegir que «és evident que farem l'autocrítica corresponent» i «que faci falta». També va voler esmentar els encerts, entre els quals el de contractar Els Catarres deu mesos abans que la seva cotització pugés com l'escuma, amb la qual cosa van ser més assequibles que ara.

«Rectificar és de savis»



Comellas va voler remarcar sobre el canvi d'ubicació, quatre dies abans de celebrar-se l'actuació d'Els Catarres, de la plaça de Sant Domènec al carrer de Sallent (al polígon dels Dolors), que, «veient quina era l'acceptació del públic a les diferents festes majors [on va actuar el grup abans de passar per Manresa], hem d'acceptar i reconèixer que la ubicació inicial prevista va haver de ser subtituïda. Rectificar és de savis i, si hem acabat tenint un gran concert tan nombrós que supera les 8.000 persones, era molt més còmode i segur, encara que fos més car, fer el plantejament del canvi d'ubicació». Aquest trasllat, va admetre, va fer que algunes coses no sortissin rodones, com el so, que no va arribar amb la mateixa qualitat a tot el públic, malgrat reforçar-ne la potència amb motiu del canvi d'emplaçament. Joan Orriols, president de l'Associació Manresa de Festa, hi va afegir que el trasllat del final de la cercavila a la plaça d'Europa no va funcionar del tot. En canvi, el Tap'Antic va repetir èxit, tot i les pors inicials d'avançar-lo un dia (del dijous va passar a fer-se el dimecres). Va quantificar «entre 6.000 i 9.000 les consumicions que es van vendre».

2.254 persones en bus al concert



Al marge d'aquests temes, tant Comellas com Junyent i Orriols van fer un balanç molt positiu de l'edició d'enguany de la festa gran de Manresa. L'alcalde va recordar que en els deu dies que ha durat s'han celebrat 126 actes, i Comellas, que ho ha fet possible l'aposta per la festa de patrocinadors globals com Damm i Coca-Cola i locals com Fibracat, als quals va fer arribar el seu agraïment. També, als responsables de mobilitat, que es van encarregar d'organitzar un servei llançadora per arribar als Dolors, amb el qual van viatjar 2.254 persones. Junyent el va fer extensible als tècnics de l'Ajuntament i a les forces de seguretat.

L'alcalde va remetre al que li han fet arribar els ciutadans per posar bona nota a la festa major. «Molt contents o prou contents o contents. Aquesta és la percepció que reps quan passeges per la ciutat». Va destacar que «les novetats han funcionat bé», i va incidir que el programa ha donat resposta a la demanda de la gent «que hi hagi espectacles on pugui anar tota la família». Va posar com a exemple el concert d'Els Catarres, «on hi podien anar les tres generacions» i que es va fer a una hora, les 11 de la nit, que ho va permetre.

Una ciutat envelat



Comellas va repetir el missatge de l'alcalde quant a la satisfacció de la ciutadania amb el que se li ha ofert i «la intenció que en poguessin gaudir totes les generacions», i va recordar que ha estat «un any farcit d'aniversaris i això sempre diem que indica una mica el caràcter perseverant, constant i lluitador de la nostra ciutat». Va esmentar l'ambientació de la ciutat amb 2.000 bombetes i 2.000 banderetes, com si fos un envelat.

Tant l'alcalde com Orriols van remarcar que el model de la festa major s'ha consolidat. El president de l'Associació Manresa de Festa va dir sobre això que «estem davant d'un model amb el qual ens sentim còmodes». Amb tot, va celebrar els canvis i les novetats com la millor manera per anar-lo perfeccionant.

Tots tres van destacar les accions de prevenció pel que fa a civisme, alcoholisme i agressions sexuals adreçades al jovent amb l'acompanyament que els van fer els Àngels de Nit i el Punt Lila.