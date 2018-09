L'Ajuntament preveu pavimentar en dos anys tot el camí de la Salut de Viladordis

Que pavimentin o asfaltin el camí de la Salut de Viladordis és una demanda dels veïns que fa uns 40 anys que s'arrossega. Ara sembla que comença a veure's llum al final del túnel. El consistori preveu pavimentar tot el camí amb formigó d'aquí al 2020, segons ha pogut saber Regió7.

El projecte es durà a terme en tres fases. La primera, de fet, ja es va executar el 2015, quan es va pavimentar el tram més malmès. La segona fase és prevista per a final d'aquest any o inici del 2019. En aquest moment l'Ajuntament està redactant el projecte, que té un pressupost de 80.000 euros finançats per la Diputació de Barcelona. I la tercera i última fase, que es vol executar al llarg del 2020, permetrà posar formigó als trams que encara no estiguin urbanitzats. En aquest cas el pressupost també és de 80.000 euros. Així, la inversió que es preveu fer per arranjar tot el camí és de 160.000 euros, que se sumaran als 25.000 que va costar la primera fase (finançats amb recursos propis del consistori).

Els treballs, segons fonts municipals, se centraran a corregir les deficiències estructurals dels murs de contenció que hi ha a la base del camí; a resoldre els punts on el ferm es malmet massa sovint per problemes de drenatge; i a dotar el vial d'un ferm de formigó que en garanteixi la durabilitat i resolgui la dificultat del seu manteniment.

Josep Duocastella, president de l'Associació de Veïns de Viladordis, explica que el projecte està sobre la taula des de fa sis anys però que «fins ara l'Ajuntament no s'hi ha posat seriosament». De fet, els veïns van denunciar fa uns mesos a Regió7 (vegeu edició del 17 de maig) el mal estat d'aquest camí rural que uneix Viladordis amb la carretera del Pont de Vilomara.

Al final de juliol l'Ajuntament va arranjar la pista amb l'estesa de material granular. La va aplanar i va tapar els forats provocats per la pluja amb grava. «Ara està en bones condicions, però si plou empitjorarà molt, com passa sempre», assenyala Duocastella, que diu que el vial «té el trànsit d'una carretera i no d'una pista rural».

El president insisteix que es tracta d'una reivindicació històrica dels veïns i hortolans de Viladordis: «Fa 40 anys que denunciem la manca de manteniment, però mai ha estat entre les prioritats de l'Ajuntament. És cert que el terme municipal de Manresa té 180 quilòmetres de camins rurals i segurament tots necessiten manteniment, però cal tenir en compte el nombre de vehicles que hi passen i el desgast que això provoca. El camí de la Salut sempre ha estat molt transitat», conclou.