Nou ponents passaran per la 7a edició del cicle d'intervencions del TEDx

El TEDx Manresa, una iniciativa que pretén inspirar, informar i fer reflexionar sobre noves idees, arriba a la setena edició. El proper divendres, 7 de setembre, de 2/4 de 10 del matí a les 2 del migdia, la sala petita del teatre Kursaal reunirà nou ponents, tres dels quals manresans.

Enguany, les xerrades porten per enunciat «Des de dins» amb l'objectiu de reflexionar sobre l'autenticitat de les persones. Entre els ponents, que faran intervencions de 18 minuts, hi ha el creador audiovisual colombià Luis Camargo i l'artista Kiku Mistu. De l'àmbit local, hi haurà la psicòloga Gemma Calmet, l'activista cultural Joan Morros i la professora de meditació Anna Herms.

Com a novetat, els participants es poden inscriure al Post-TEDx, que inclourà un dinar amb un col·loqui posterior amb els ponents i els organitzadors. L'acte té un aforament limitat de 100 persones. Les entrades es poden aconseguir a la web del TEDx.