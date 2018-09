Sant Domènec s'omple de groc per denunciar la repressió de l'Estat

La repressió que ha exercit l'Estat espanyol sobre Catalunya els darrers anys va ser el fil conductor del Sopar Groc que es va celebrar ahir al vespre a la plaça de Sant Domènec de Manresa. Hi van participar 500 persones. Els tiquets es van esgotar en quatre dies. L'acte, organitzat per Òmnium Bages-Moianès i ANC es va fer en solidaritat amb els presos polítics i els exiliats, i també amb qualsevol persona víctima de la repressió com alcaldes i regidors, artistes o agents dels Mossos.

Primer hi va haver parlaments, i després l'àpat a base de pastís de tonyina i un arròs que es va cuinar a la mateixa plaça.

A l'acte hi va intervenir l'historiador Josep Maria Solé i Sabaté, que va parlar de la repressió durant el franquisme. «Va ser constant i inèdita en la història de la humanitat. Una repressió freda, calculada, cruel i venjativa», va remarcar, que ha deixat pòsit «i una llavor de maldat en certs partits que atien el conflicte i l'hostilitat».

També va parlar la lingüista Blanca Serra. Detinguda l'any 92 acusada de sedició, es va centrar en l'anomenada Operació Garzón de final dels 80 i principi dels 90, coindicint amb la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona, per desmantellar el moviment independentista. Segons va dir, va ser una operació contra la dissidència amb molts paral·lelismes amb l'actual situació, i va advertir que «som davant una causa general contra el poble català».

Finalment, va intervenir al Sopar Groc Solidari Laura Masvidal, companya del conseller d'Interior destituït, Joaquim Forn, ara empresonat a Lledoners. Es va sincerar davant de tothom quan va comentar només pujar dalt l'escenari que no tenia un bon dia. La resposta del públic van ser crits demanant la llibertat dels presos.

Masvidal va afirmar que el «retrocés democràtic de l'Estat espanyol comença a ser molt evident. Ara corrents i de pressa, i per tapar-se les vergonyes, volen enterrar el feixisme que té un monument que l'enalteix, però el feixisme hauria de sortir del Congrés, on encara és viu». Va agrair les mostres de solidaritat que reben les famílies dels empresonats i exiliats. «No ens hem sentit sols. Ens hem sentit poble», va afirmar.

L'acte el va obrir l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va fer una crida a recuperar la unitat de l'independentisme.

Sant Domènec era ple de color groc, ahir, per celebrar l'acte. Es van posar cinc taules al llarg de la plaça amb estovalles també grogues, i llaços a fanals i arbres. Els diners recollits al sopar i a l'acte es destinen a les caixes de resistència i solidaritat amb els polítics empresonats o exiliats.