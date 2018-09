Una seixantena de persones participen a l'engalanada d'estelades a Manresa

Una seixantena de persones han participat aquest diumenge al migdia en l´engalanada d´estelades organitzat pel Comitè de Defensa de la República (CDR) de Manresa a la plaça Onze de Setembre. El 29 d´agost, l´estelada que oneja habitualment a la plaça va desaparèixer. Algú l´havia arrancat. Els participants de l´acte d´avui han col·locat estelades al sis fanals que envolten la plaça i han fet un vermut popular. A part, s´han recollit signatures amb la intenció de presentar una moció a l´Ajuntament perquè la plaça Onze de Setembre de Manresa canviï de nom i passi a anomenar-se plaça de la República.

El 29 de juliol també hi va haver polèmica per l´estelada que oneja en aquest punt de la ciutat. En aquella ocasió, uns coneguts ultres del Bages la van retirar i van protagonitzar una agressió contra independentistes que els van recriminar l'acció. I és que sembla que l´estelada de la plaça de l'Onze de Setembre de Manresa s'ha convertit en un dels objectius de l'extrema dreta. A mitjan juliol l'ultra Raúl Macià es va enfilar al pal i va pujar a pols per arrancar-la. L'acció la van enregistrar i ell mateix la va penjar a les xarxes.

El diumenge 29 de juliol a la tarda el mateix Macià es va tornar a enfilar al pal per treure una estelada i una senyera que hi havien col·locat els CDR. També van untar el pal amb cola per intentar dissuadir tothom d'enfilar-s'hi. La Policia Local va identificar-lo a la mateixa plaça juntament amb dues persones més que l'acompanyaven.