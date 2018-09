Talls a carrers i restriccions per estacionar al Barri Antic i a Vic-Remei per obres

Avui, amb motiu dels treballs de descàrrega i muntatge d'una bastida per les obres de rehabilitació de la façana d'un edifici al carrer Cap del Rec, número 2, es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Cap del Rec, entre la plaça Major i la plaça del Carme.

A part, avui també, i amb motiu dels treballs de millora dels guals dels solars i carrer de la Dama, es prohibirà l'estacionament en els solars. Com que els treballs es realitzaran de manera consecutiva, sempre hi haurà un dels dos solars per poder-hi estacionar. Es previst que els treballs durin una setmana A part, amb motiu dels treballs de millora del mur de Casa Caritat, en el tram del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, es prohibirà l'estacionament per tal d'habilitar un itinerari protegit per a vianants. És previst que els treballs durin dues setmanes.