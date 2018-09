Althaia treu les creus de les habitacions de l'hospital a mesura que les renova

La direcció de la Fundació Althaia va rebre la queixa d'un ciutadà, David Ribera, pel fet que hi hagués un crucifix a l'habitació del familiar que va tenir ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ribera ho va denunciar, també, mitjançant les cartes al director d'aquest diari i d'altres instàncies. Demanada per Regió7 sobre aquest tema, la direcció d'Althaia ha respost que, «a mesura que es van remodelant les unitats d'hospitalització, d'acord amb la nova imatge i estètica de la fundació, no s'incorporen les creus». I afegeix que «només hi ha creus en algunes de les habitacions de la part antiga de l'hospital que estan pendents de remodelar».

Althaia ha explicat que «si hi ha algun cas concret d'un pacient o els seus familiars als quals incomoda la creu, es retira sense problemes». Apunta que «potser és per això que no havíem rebut cap queixa per aquest tema». Sobre la que els ha fet arribar Ribera, la direcció de la fundació fa notar que «no ens consta cap petició ni cap queixa per retirar la creu de l'habitació mentre la pacient va estar ingressada. La primera notícia que tenim respecte d'això és la carta que va fer arribar el Sr. David Ribera a la direcció de la Fundació Althaia al mateix temps que a diferents instàncies de l'administració». Alhora, fa notar que «altres membres de la família ens han enviat un escrit mostrant el seu desacord amb les manifestacions realitzades pel Sr. David Ribera, i han exposat el seu agraïment per l'assistència i el tracte rebut».

Ribera criticava que «l'existència de tals símbols religiosos vulnera l'aconfessionalitat de l'Estat i atempta contra la llibertat de consciència que protegeixen la Constitució espanyola i el dret internacional d'aplicació a Espanya com la Convenció de Drets Humans i la Carta Europea de Drets Humans» i exigia «la immediata retirada de tots els símbols de caràcter religiós confessional existents». Informava, alhora, que havia realitzat la seva denúncia no només a la direcció d'Althaia en la figura del seu director general sinó també a la consellera de Salut i al president de la Generalitat.

Actualment, a la Fundació Althaia hi són presents com a institucions l'Ajuntament de Manresa, l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu -un orde de confessionalitat catòlica que forma part de la història de l'hospital manresà des de sempre, actualment amb tres germans- i la Mútua Manresana, Mutualitat de Previsió Social.