El CDR anima a fer instàncies perquè es canviï de nom la plaça d'Espanya

El Comitè de Defensa de la República (CDR) de Manresa vol que la plaça Espanya es digui plaça de la República. Amb aquest objectiu, ha posat en marxa una campanya per animar tothom qui hi estigui d'acord a presentar una instància a l'Ajuntament.

El comitè va convocar diumenge una trobada a la plaça Onze de Setembre que va acabar amb un vermut i va servir per penjar set estelades als fanals, després que l'Ajuntament hi reposés, divendres, la gran estelada que hi oneja sempre, que algú havia despenjat per segon cop aquella setmana.