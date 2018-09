El dispositiu s'estrenarà per controlar el trànsit a la carretera del Pont de Vilomara

El primer lloc on anirà el radar un cop es posi en funcionament serà a la carretera del Pont de Vilomara. Veïns i comerciants de la zona van denunciar temps enrere que s'ha convertit en una autovia urbana des que és un carrer amb dos carrils de pujada des de la Bonavista fins al carrer Viladordis (vegeu Regió7 de l'11 d'agost).

Arran de la demanda veïnal l'Ajuntament va fer controls de velocitat «i no van donar resultats significatius. Però estem parlant d'un dia i per tant no podem extrapolar les dades», ha explicat a aquest diari el regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, Jordi Serracanta.

Per això es va determinar que un cop l'Ajuntament de Manresa disposi del nou radar «la primera mesura que farem serà instal·lar-lo a la carretera del Pont per tenir dades reals» de si les queixes són fonamentades, i «l'única manera de confirmar-ho és tenir el radar i comptabilitzar-ho».

Veïns i comerciants van fer durant l'estiu una recollida de firmes per denunciar que hi ha cotxes que corren massa. La situació es va agreujar quan arran de l'entrada en funcionament de la nova rotonda de la Bonavista hi va haver canvis de circulació a la zona, i fins al carrer Viladordis es va convertir en una via de dos carrils de pujada. Fins aleshores n'hi havia un de pujada i un de baixada en direcció al centre de la ciutat.

Asseguren que hi ha pocs vehicles que compleixen la normativa d'anar a 50 quilòmetres per hora i que fins i tot n'hi ha que fan avançaments al mig del carrer. El juliol es van reunir amb l'Ajuntament per parlar d'aquest tema.

El canvi de circulació es va aplicar fa un any per connectar directament, a través de la rotonda de la Bonavista, el passeig de Pere III amb la carretera del Pont i, d'aquí, a tot el sector est de la ciutat.