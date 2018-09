«El joc educa, fa créixer, transforma i fa pensar»

Què aporten els jocs a les persones que hi juguen?

Tothom hi troba el que vol. Qui vol desconnectar hi troba un moment d'evasió. Quan jugues una partida deixes de ser una mica tu i pots passar a ser un pagès que ha de conquerir un terreny, per exemple. Moltes de les coses del teu dia a dia mentre dura la partida desapareixen. A més a més, amb el joc també pots tenir moments de tranquil·litat, coneixença...

La gent adulta juga poc?

Sí, les persones adultes juguen menys, tot i que diria que s'està revertint. Els últims anys, el mercat del joc s'ha reactivat i recuperat.

Amb el joc s'educa?

Sí, el joc educa, fa créixer, transforma i et fa pensar. Aquesta setmana no ens hem focalitzat en els jocs educatius. En general, ja és la forma com jugues que educa.

Quines novetats trobaran els participants en aquesta edició?

Enguany, tenim jocs construïts a partir de portes reciclades. A la plaça de Puigmercadal hi haurà jocs simbòlics de menjar i cuinetes lligats amb el mercat. Hi hem afegit de nou els jocs tradicionals i també hi hem incorporat jocs tecnològics, com consoles.

Quin joc recomanaria?

A mi m'agraden els jocs com el Carcassone o el Catan. Són els primers que vam descobrir que feien un canvi important pel que fa als jocs com el Monopoli, perquè creixen, admeten transformacions i s'expandeixen.