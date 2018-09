L'Ajuntament compra un radar per multar pels excessos de velocitat dins el nucli urbà

A Manresa hi ha trams on no es pot circular a més de 30 quilòmetres per hora, com el passeig de Pere III

A Manresa hi ha trams on no es pot circular a més de 30 quilòmetres per hora, com el passeig de Pere III j.m.g.

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat els tràmits per adquirir un radar per controlar i multar pels excessos de velocitat al nucli urbà. Actualment no disposa de cap aparell d'aquest tipus. Tan sols el que el Servei Català de Trànsit posa a disposició dels municipis per fer aquest tipus de controls. En aquest cas es comparteixen amb altres poblacions durant un temps determinat.

Ara ha decidit adquirir-ne un que gestionarà la Policia Local. Ja ha sortit a contractació per un preu de 18.000 euros. Es tracta d'un equip de control per mesurar la velocitat amb tecnologia làser. La licitació inclou tots els complements i els accessoris necessaris, inclòs el suport informàtic, com per exemple una tauleta per utilitzar el radar amb control remot (es podrà operar a 25 metres de distància), un trípode o suports per instal·lar l'aparell tant damunt una motocicleta com en un cotxe. Els agents i operadors que utilitzin l'aparell faran un curs de formació per aprendre a fer-lo servir. També és dins el contracte.

Segons l'Ajuntament de Manresa la regulació de la velocitat al nucli urbà de la ciutat i el seu control és un punt especialment sensible, i es preveu com una millora per a la ciutat i per a la convivència del trànsit rodat i el de vianants. És previst que s'utilitzi, especialment, en aquells punts en què per les seves característiques els vehicles circulin a velocitats superiors a les permeses i, per tant, hi ha més possibilitats que hi hagi accidents de trànsit.

El sistema serà capaç de captar 1 o 2 carrils de circulació del mateix sentit o en dues direccions sense necessitat de moure el dispositiu. Es podrà utilitzar també de nit i detectarà una velocitat màxima de 250 quilòmetres hora.

Quan un vehicle sobrepassi la velocitat permesa, que en general a ciutat és de 50 quilòmetres per hora a tots els carrers i de 30 en determinats punts senyalitzats com alguns trams del passeig de Pere III, l'aparell serà capaç de capturar dues imatges fotogràfiques i emmegatzermar-les a la seva memòria. El sistema funcionarà sense fils i podrà fer funcions com validar, notificar, anul·lar o introduir la matrícula del vehicle infractor sense deixar de mesurar la velocita dels altres cotxes que vagin circulant mentre es facin aquestes gestions. També serà possible veure imatges dels vehicles infractors sense deixar de mesurar els altres que passin.