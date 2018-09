L'Ajuntament de Manresa convoca l'acte de la Diada amb estelada i les tradicionals ofrenes

El proper dimarts, 11 de setembre, a les 11 del matí, tindrà lloc l'acte institucional per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, a la plaça Onze de Setembre de Manresa. Enguany, amb motiu de Manresa com a Capital de la Cultura Catalana, el parlament anirà a càrrec de Joan Morros, activista cultural i coordinador de l'Associació Cultural El Galliner.

Pel fet que Manresa forma part de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i per acord de Ple de 18 de juliol de 2013, la simbologia serà presidida per una bandera estelada. L'acte s'iniciarà amb el Ball d'Homenatge a la Diada de Catalunya a càrrec de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. A continuació, hi haurà la intervenció de Joan Morros i el parlament de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Seguidament es farà l'ofrena floral de l'Ajuntament, institucions i de les entitats manresanes que s'hi adhereixin.

L'acte serà conduït per Pilar Goñi, del Grup Taelus, i comptarà amb la presència de representants de la delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i del Consell Comarcal del Bages.

El Cant de l'Himne Nacional de Catalunya anirà a càrrec de les diferents corals de Manresa: Capella de Música de la Seu, Cor parroquial de Sant Josep del Poble Nou, Coral Eswèrtia, Coral Font del Fil i Orfeó Manresà amb tot el públic assistent. Finalment, totes les persones que ho vulguin podran ballar sardanes, amb la col·laboració de sardanistes del Grup Sardanista Dintre del Bosc i del Grup Sardanista Nova Crida.

L'Ajuntament convida les entitats i associacions de la ciutat a participar en l'acte i adherir-se a l'ofrena floral. Per garantir una bona organització, es demana a totes les entitats que tinguin previst fer una ofrena floral, que ho comuniquin com a màxim aquest divendres, 7 de setembre, al telèfon 93 878 23 13 o a l'adreça protocol@ajmanresa.cat