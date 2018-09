L'ANC preveu superar els setze busos de l'any passat per anar a la Diada

L'ANC de Manresa preveu superar aquesta setmana els 16 autobusos que va omplir l'any passat per anar a la Diada de l'11 de setembre a Barcelona. De moment, n'hi ha 14 de plens, amb 54 places per vehicle. Enguany, la celebració tindrà lloc a la Diagonal, on Manresa i la comarca del Bages ocuparan els trams 22 i 23. Les fonts de l'ANC recorden que molta gent hi va pel seu compte.

L'Assemblea també s'ha mostrat satisfeta amb el ritme de la venda de les samarretes de la Diada. Demanada igualment per Regió7 sobre quantes se n'han venut, ha informat que, a hores d'ara, la xifra ja és superior a la de l'any passat. La previsió és vendre'n «cap a 1.500, mentre que l'any passat en vam vendre unes 1.300».

La venda presencial dels bitllets de bus (que també es poden comprar per Internet) i samarretes va començar el 6 d'agost, fins al 14. Es va reprendre el 20 d'agost i s'allargarà fins aquest divendres. Com que l'ANC no té local, es fa al del Centre Excursionista de la Comarca del Bages (c. Urgell, 16).

El pack de samarreta d'adult costa 15 euros i el dels infants, 8. Pel que fa al bitllet d'autobús Manresa-Barcelona (anada i tornada), el preu és de 12 euros i les places són limitades. Els busos sortiran a 2/4 de 2 del migdia de l'estació d'autobusos de Manresa.