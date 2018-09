Un petit abocador oblidat al polígon dels Dolors

?La zona industrial dels Dolors de Manresa té un punt oblidat que es va omplint de brossa a poc a poc. És un espai que hi ha a prop del carrer de Sallent. S'hi accedeix pel carrer –que no té sortida ni nom– que hi ha a l'altra banda del camí d'accés a la capella del Sant Crist del Guix. A les llaunes, bosses de paper, gots i tot tipus de plàstics que hi ha per terra s'hi sumen ara també unes misterioses bosses de la compra plenes de pedres de riu, llançades entre les herbes.