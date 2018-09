Crispació a la Mion per l'ajornament de les obres per posar gespa al camp de futbol

Semblava que finalment havia arribat el gran dia, però, una vegada més, s'han ajornat les obres per instal·lar gespa artificial al camp de la barriada Mion. «Jugadors, veïns, membres del club, socis... tothom estava enfonsat i molt encrespat, els pares s'enfilaven per les parets», explicava el president del FC Pirinaica, Manel Artero.



Estava previst que la primera fase del projecte es posés en marxa dilluns passat, 2 de setembre, però divendres de la setmana passada l'Ajuntament va anunciar que les obres s'havien de suspendre i, de moment, sense data prevista.



Dilluns a la tarda, el regidor d'Esports, Jordi Serracanta, i tècnics del govern municipal van acudir a la Pirinaica per donar explicacions. La instal·lació del camp de futbol està previst que es faci en dues fases. La primera és d'obra civil per adequar les instal·lacions, i ja s'ha adjudicat a una empresa perquè la realitzi.



Tanmateix, la segona fase, la instal·lació de la gespa artificial, «no es pot començar a causa d'un problema burocràtic», segons afirmen fonts municipals. Una empresa especialitzada ha presentat un recurs en matèria de contractació contra el plec tècnic del subministrament de la gespa artificial que no paralitza l'adjudicació del segon contracte, però que no es resoldrà fins a les properes setmanes. La previsió és fer les dues actuacions de manera encadenada i, per tant, fins que no es resolgui l'adjudicació no s'iniciaran les obres.



Encara no hi ha data prevista per iniciar les obres, que, tal com recorda Artero, era una de les inversions més fortes del mandat de l'equip de govern. De moment, el proper dilluns, 10 de setembre, els representants de la Mion es reuniran amb l'alcalde manresà «per buscar solucions i definir una nova planificació».



El president del club de futbol reivindica que la Pirinaica batega amb força amb «un total de 260 jugadors i de 19 equips», però lamenta que «una ciutat com Manresa sigui la localitat amb menys camps de gespa per nombre de jugadors. El pas del camp de sorra a gespa és un salt qualitatiu per a tot l'equip de persones que formen la Pirinaica, perquè disminueix les lesions i el manteniment i multiplica el rendiment».





Des del F.CPirinaica creiem amb la honestedat del @ajmanresa i creiem que tindrem el camp al 2018. En cas contrari, veiem un futur incert per un club amb 40 anys d´història, que ha treballat sempre per la formació i la inclusió social dins de Manresa, ciutat de cultura i esports. pic.twitter.com/tzNrcUec0d — F.C. Pirinaica (@FCPirinaica) 4 de setembre de 2018