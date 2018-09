L'acte institucional de la Diada Nacional, amb estelada i sense el PSC ni Ciutadans

El proper dimarts, 11 de setembre, tindrà lloc l'acte institucional per commemorar la Diada Nacional de Catalunya a la plaça Onze de Setembre de Manresa, a les 11 del matí. Durant l'acte s'hissarà l'estelada com es fa des del 2013.

L'acte i l'ofrena floral tindrà representants del PDeCAT, Esquerra Republicana, la CUP i Democràcia Municipal. En canvi, ni PSC ni Ciutadans hi participaran, com ja ha passat en els darrers anys. El representant del grup municipal socialista, Felip Gonzalez, apuntava ahir que «mentre l'acte es faci sota una bandera que no és la senyera, la que ens representa a tots, inclosos els no independentistes, farem com ja hem fet altres anys, celebrar la diada en els llocs de la comarca on sí que es faci així». Enguany, encara no saben a quin municipi aniran.

L'acte a Manresa



La celebració institucional de la Diada, que estarà conduïda per Pilar Goñi, del Grup Taelus, inclourà els parlaments de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i del coordinador de l'Associació Cultural El Galliner, Joan Morros, pel fet que Manresa és la Capital de la Cultura Catalana. A continuació, hi haurà l'ofrena floral amb les institucions i les entitats manresanes que s'hi adhereixin i el cant de l'himne nacional.