Els taulers de bàsquet del carrer de les Barreres no tenen qui hi encistelli

Quan l'Ajuntament va anunciar que adequaria com a espai de descans un solar del carrer de les Barreres aprofitant els enderrocs que hi havia portat a terme, un dels aspectes que van cridar més l'atenció d'aquesta intervenció va ser que hi posaria (quatre) cistelles de bàsquet. Poder tenir un espai obert en un Barri Antic que n'està molt mancat i, per postres, oferir una possibilitat d'esbarjo lligada amb l'esport rei de la ciutat va semblar una molt bona idea.

A l'hora de la veritat, el resultat no ha estat l'esperat. La superfície del solar és de sauló, de manera que fer botar la pilota per fer un partit de bàsquet, un 21, el joc de l'Ampolla o el del Cau... és inviable. Ahir, l'Ajuntament va informar que és conscient que el sauló que va posar no és el més adequat i que ha demanat pressupost per posar-ne un altre de més fi que permeti fer botar la pilota.

El fet és que en aquest espai, de dia, no hi juga mai ningú. Els veïns es queixen que si hi ha algú utilitzant les cistelles, o bé és un brètol que mira d'encistellar-hi les pedres del terra o bé algú que hi juga a la nit, que no és la millor hora perquè l'únic que fa és molestar.



D'afició, n'hi ha



A Manresa hi ha molta afició pel bàsquet i els espais on hi ha cistelles per practicar-lo tenen molt d'èxit. És el cas de les que hi ha a l'exterior del Nou Congost, les que hi ha darrere el Decathlon, al polígon dels Trullols, i unes que molta gent deu desconèixer, situades al capdavall del passatge Jover, al barri del Poble Nou.

L'alcalde Valentí Junyent i el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, van presentar el 15 de maig passat el resultat dels treballs realitzats al sector Barreres després de l'enderroc de nou finques i l'adequació de l'espai resultant com una nova plaça provisional, amb una superfície de 972 m2, que correspon a la de 13 solars del total de 19 finques que hi ha a l'àmbit.

Aquell dia van comentar que s'havien hagut de posar els taulers de les cistelles més amunt del que ho estaven inicialment perquè algú havia robat les primeres que hi van instal·lar. Veïns del solar que van passar pel costat mentre es feia la roda de premsa van comentar a l'alcalde i al regidor que es convertiria en una nova plaça Gispert, on fa anys que un grup d'impresentables hi provoca aldarulls.

Un parell van apuntar que no els abellia gens haver de suportar el soroll de la pilota picant al tauler. Òbviament, mai no plou a gust de tothom però, si hi ha unes cistelles de bàsquet, el millor que pot passar és que algú hi jugui.