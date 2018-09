La UPC Manresa rebrà la Medalla de la Ciutat al Mèrit Educatiu el 19 de setembre

El dimecres 19 de setembre, a les 7 de la tarda, el Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa acollirà l'acte de lliurament de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Educatiu a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), la UPC Manresa, que justament aquest any celebra el seu 75è aniversari.

El ple municipal del juliol va aprovar per unanimitat la concessió de la medalla a la institució. L'acord feia esment a "la reconeguda trajectòria de 75 anys de vinculació i compromís amb el territori i la ciutat demostrant singularitat, capacitat, constància i iniciativa". La concessió es va fer a proposta de la Fundació Universitària del Bages (FUB), amb les adhesions de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el Centre Tecnològic de Manresa (CTM) i el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Manresa.

Des de l'any 1942, que va iniciar la seva activitat com a Escola de Capatassos Facultatius de Mines responent a la necessitat de formació de tècnics per les empreses del sector miner, l'EPSEM no ha deixat d'adaptar-se a l'evolució de l'entorn i a les seves necessitats qualificant persones en diverses disciplines dins del camp de l'enginyeria, atenent les demandes de perfils professionals del teixit industrial del territori, fent recerca i aportant solucions aplicades a les necessitats de l'empresa i implicant-se en els reptes socials, ambientals, productius i territorials de l'entorn.