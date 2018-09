Aquest diumenge es tallarà completament al trànsit la via de Sant Ignasi

Les obres de la vorera oest del tram sud de la via de Sant Ignasi són a la recta final. Es tracta dels treballs d'eixamplament i millora de la vorera entre el camí de la Cova i la plaça Sant Ignasi (a la banda esquerra en sentit pujada).

Aquest proper diumenge, 9 de setembre, es realitzaran els treballs de pavimentació de calçades en aquest tram, i per tant es tallarà completament el trànsit de vehicles a la via Sant Ignasi, entre el camí de la Cova i la plaça Sant Ignasi. Les obres es fan en diumenge per tal de minimitzar les afectacions i molèsties.

Igualment, mentre duri aquest tall de trànsit, s'invertirà el sentit de circulació del tram de via Sant Ignasi entre la plaça Sant Ignasi i el carrer Vidal i Barraquer (tram del Museu Comarcal), de manera que els vehicles accediran al carrer Escodines i al carrer Santa Llúcia provinents de la plaça del Remei o bé del carrer Viladordis, en sentit descendent. Cal recordar que en aquest tram, també en obres, només hi ha un sentit de circulació, actualment en direcció entrada ciutat. Així mateix, es mantindrà l'accés d'abonats al pàrquing Centre Històric des del carrer Sant Marc.

Les obres d'asfaltatge es completaran el mateix diumenge, durant el dia. Tan aviat com acabin, es tornarà a la situació actual: s'obrirà un sentit del tram sud, i tota la via de Sant Ignasi tornarà a ser en sentit pujada fins al carrer Vidal i Barraquer.

Durant els propers dies es pintarà la senyalització horitzontal (pintura) d'aquest tram de calçada. Un cop executada la pintura, els vehicles que surten dels aparcaments de les finques d'aquest tram de la via de Sant Ignasi (entre plaça Sant Ignasi i el camí de la Cova) també podran fer servir la calçada en sentit descendent. De fet l'obertura del sentit baixada en aquest tram no té gaire incidència en la mobilitat general, atès que el tram central (plaça Sant Ignasi-Vidal i Barraquer) continua només en un sentit, direcció entrada ciutat.

Els treballs a la vorera continuen i la previsió és que acabin durant el mes d'octubre. Les obres estan executant una vorera ampla i arbrada entre el camí de la Cova (sota la passera) i la plaça Sant Ignasi, que dona continuïtat a la que ja hi ha al tram de carrer més al sud i que millori substancialment la connexió dels vianants entre el riu Cardener (zona del pont Vell) i la plaça de Sant Ignasi.

L'actuació, doncs, comporta una millora important de la relació entre el parc del Cardener i el Centre Històric. L'actuació és a la vorera oest (pujant la via Sant Ignasi a l'esquerra, sota la Seu), on a l'hivern es plantarà també arbrat, que posarà en relació el riu i el Museu Comarcal de Manresa i permetrà millorar la comoditat i el paisatge urbà del darrer tram del Camí Ignasià, que es clou a l'Antic Col·legi de Sant Ignasi.

El projecte té un cost de 246.162 euros, dels quals 144.442 són aportats per l'Ajuntament de Manresa i 101.720 són finançats a través del projecte FEDER2015-2020 que porta per títol "Manresa 2022: Arribada del Camí Ignasià" i que ha permès obtenir finançament per diverses actuacions com el Museu Comarcal, una part de les obres d'urbanització de l'entorn de l'ascensor de la plaça Major i altres obres que s'executaran l'any 2019 i 2020, com la urbanització del carrer del Balç, entre d'altres.

La intervenció permetrà completar un recorregut per a vianants arbrat, còmode i agradable entre el riu i la carretera del Pont de Vilomara un cop s'hagin completat les obres d'urbanització del tram a l'entorn del Museu, que s'estan executant, i del tram entre les piscines i la carretera del Pont de Vilomara, unes obres que es duran a terme posteriorment.

L'ordenació de la vorera es desenvolupa seguint les traces dels trams ja executats de la vorera oest de la Via de Sant Ignasi.

-En el primer tram es conserva la rasant de la vorada executada i la base de formigó. Només es realitza la pavimentació.

-En el segon tram, la vorera s'amplia per tal de donar continuïtat als trams de vorera ja executades. Així doncs, la vorera, que fins ara tenia una amplada de 1,5 metres i un estat de conservació molt precari, passa a tenir una amplada de 4 metres. Com que l'ampliació de la vorera suposa modificar les seves rasants, també ha calgut modificar les rasants de la calçada. Per aquest motiu també s'ha intervingut en la meitat de la calçada, que queda amb dos carrils de 3,25 metres d'amplada amb dos sentits de circulació amb un total de 6,5 metres de calçada.

Pel que fa a les característiques d'urbanització la vorera compta amb una franja d'un metre d'amplada -al costat de la vorada- de formigó blindat. La resta de la vorera –d'uns 3 metres d'amplada– es pavimenta amb pedra granítica amb peces de 40 x 40 x 5 cm. A la franja d'un metre hi haurà els escocells pels arbres, fets amb platines d'acer corten. Pel que fa a la vegetació, quan arribi el fred, el tempos òptim per plantar-los, es preveu la plantació de quinze lledoners (Celtis Australis).

L'actuació té una superfície total d'intervenció de 1.300 metres quadrats i una longitud de vorera que no afecta ni modifica les xarxes de serveis existents, llevat de l'enllumenat públic que es renovarà amb la instal·lació de 4 fanals tipus Gran Via de 9 metres d'alçada.