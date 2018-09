Guerrers i superherois regnen als quioscos

La primera entrega de la col·lecció dels guerrers d' Assassin's Creed ha estat la bomba. Ja n'hem venut més d'una desena», destaca Josep Maria Creus, propietari del quiosc de la Bonavista.

Les figures dels personatges de la saga d' Assassin's Creed -que apareixen en videojocs, històries, llibres...- han estat un dels grans èxits de la nova temporada de les col·leccions que han arribat amb novetats a les prestatgeries dels quioscos les darreres setmanes.

Juntament amb la saga d'assassins, «la col·lecció de Marvel, que inclou una revista i un ninot dels superherois i malvats de les pel·lícules de l'editorial», també ha estat molt ben acceptada pel públic, afirma Elvira Arróniz, propietària del quiosc Arróniz. «De la primera entrega de Marvel me'n van enviar seixanta i ja me'n queden poques», subratlla.

Entre els tres primers llocs de les col·leccions d'enguany, les miniatures de MotoGP a escala 1/18 també han estat molt venudes. «Ja hem esgotat totes les reserves de la primera entrega», afegeix Arróniz. D'altres volums que funcionen són els llibres d'història i mitologia i de construccions.

La majoria de col·leccions són enfocades a adults, però també hi ha entregues dirigides a infants, com la de Minerales o Bichos de National Geographic, que es van repetint amb els anys.

La temporada anterior, els Robots R2-D2 de la saga de Star Wars i la col·lecció de miniatures de la Fórmula 1 van ser algunes de les que més van triomfar. En general, «les col·leccions que inclouen figures i maquetes són les que més triomfen, són fetitxes que a la gent li agrada tenir a casa», coincideixen els quiosquers entrevistats per aquest diari.



Només la primera entrega

Quan es posen en marxa les noves col·leccions de l'any, n'hi ha que exhaureixen la primera entrega als quioscos, però això no és garantia d'èxit. A partir de la segona, moltes ja van de baixa.

Arróniz assenyala que les editorials «saben cridar molt bé l'atenció posant un personatge conegut i un preu barat en la primera entrega, que és d'uns tres o quatre euros». Per això ho compra molta gent, però a partir del tercer volum «ja costa més perquè es dispara el preu i arriba als 15 euros o més», explica Leopoldo Espinola, del quiosc Sant Domènec.

«Les col·leccions poden durar ben bé un any i mig o dos anys», manifesta el quiosquer. Hi ha molts seguidors que no s'ho imaginen i quan descobreixen la llargada que pot arribar a tenir queden sorpresos. A la imatge de promoció hi apareixen uns 20 fascicles, però «com a mínim hi ha uns 60 volums, tot i que es pot arribar fins al centenar», fa notar Creus.

Així doncs, «es considera una col·lecció d'èxit quan l'acaben dues o tres persones, mentre que la resta de compradors van picant exemplars», recalca Arróniz.