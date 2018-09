L'escola de les Bases organitza una jornada de portes obertes al barri

L'escola Les Bases de Manresa ja té un emplaçament definitiu i el centre educatiu - que funcionarà amb mòduls prefabricats- ho vol anunciar obrint les portes als veïns. El proper 12 de setembre, dia d'inici del curs escolar, de les 3 a les 4 de la tarda, qualsevol veí, família o persona interessada a conèixer les instal·lacions podrà entrar a veure-les.

Les obres per instal·lar els mòduls prefabricats als quals anirà l'escola Les Bases van començar aquest agost passat. De moment, encara hi ha excavadores, camions i paletes acabant les instal·lacions, que segons ha assegurat l'equip directiu estaran enllestides per començar el curs escolar la setmana vinent, el dimecres dia 12 de setembre.

El centre educatiu es va posar en marxa el 2015 i fins al curs passat estava ubicat provisionalment a l'edifici de la FUB-2 (abans CTM). Enguany, l'escola ja es localitzarà al seu emplaçament definitiu situat al final de l'avinguda Universitària, al solar que hi ha davant del McDonald's, tot i que serà en cargoleres.



Espai definitiu

El terreny municipal que s'ha assignat a l'escola, en una primera instància estava previst que fos per ubicar-hi l'escola la Flama de Pineda de Bages, a Sant Fruitós, centre públic adscrit a Manresa, però finalment es va desestimar.

El 2016 l'Ajuntament de Manresa va aprovar la cessió de l'espai a Les Bases. A la llarga, l'edifici escolar està previst que es construeixi en aquest terreny de més de 6.000 metres quadrats.



Dues escoles en cargoleres

Amb l'escola Les Bases, ja seran dos els centres escolars manresans que el curs 2018-2019 estaran ubicats en cargoleres. L'escola Valldaura, al barri de Manresa amb el mateix nom i l'única escola pública que hi ha, és l'altre equipament que està en mòduls prefabricats, en aquest cas des de fa 10 anys, i no sembla que aquesta situació hagi de canviar aviat. De moment encara no té assignat un terreny on construir-lo.