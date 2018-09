10.500 persones van assistir al concert d'Els Catarres, diu el recompte a través de mòbils

L´estudi d´una empresa especialitzada a fer el recomptes d´assistència a actes utilitzant els recursos de Big Data constata que durant el concert dels Catarres, la nit del dissabte 25 d´agost, van passar pel carrer Sallent 10.541 persones amb telèfon mòbil, i un total de 17.041 persones al llarg de tota la nit, fins a les 4 de la matinada. A aquestes xifres s´hi s´haurien d´afegir les que no portaven mòbil, principalment nens i nenes. A les 23.55 es va registrar la màxima assistència, de 8.507 persones.

Un total de 10.541 persones que portaven telèfon mòbil van ser al carrer Sallent de Manresa, en algun moment (una franja superior a 5 minuts) entre les 11 i la 1 de la nit del dissabte 25 d´agost, durant el concert dels Catarres. A les 23.55, al punt àlgid del concert, hi havia 8.507 espectadors seguint el concert del popular grup català; i fins a acabar la festa, a les 4 de la matinada, van passar per aquest espai 17.041 persones. Aquestes són algunes de les principals dades de l´estudi realitzat per BestFreeWifi, empresa especialitzada en el recompte d´espectadors utilitzant recursos del Big Data, que va fer el seu treball de camp en alguns dels actes més multitudinaris de la Festa Major de Manresa.

D´acord amb l´estudi, al carrer Sallent, a les 23:15, quan va començar el concert, hi havia 7.588 persones amb mòbil, però la xifra va anar creixent fins al pic màxim de 8.507, a les 23.55. La xifra és coincident amb la que va donar l´Ajuntament de Manresa el mateix dia i correspon al moment en què hi havia més persones alhora. Però si es compta la xifra de persones diferents que van ser al concert en algun moment entre les 11 i la 1, el nombre s´enfila a 10.541 persones (sense comptar els que no duien mòbil).

Entre la 1 i les 4 de la matinada, durant el concert de La Glamour Band, al carrer Sallent es van comptabilitzar 7.716 persones. D´aquestes, 1.216 ja havien estat al concert de Catarres, i 6.500 van passar per la zona després de la 1 de la nit. Així doncs, un total de 17.041 persones van ser al carrer Sallent aquella nit. S´hi hauria de sumar les persones (menors, bàsicament), que no portaven mòbil, per la qual cosa la xifra seria significativament més alta.

L´estudi assegura també que el nombre d´assistents global que van passar per les activitats celebrades el divendres 24 d´agost a la plaça Sant Domènec fins l´acabament de l´acte de Manrussiònica va ser de 5.517 persones, amb un pic d´assistència de prop de 1.400 persones a 2/4 de 2 de la matinada .

Els assistents detectats en les activitats als actes celebrats a la plaça Major el dilluns 27, des de 2/4 de 10 de la nit fins a la 1 de la matinada, va ser de 8.548 persones, amb un pic de gairebé 3.600 persones a l´espai de la plaça a les 12 de la nit, durant la part final del Correfoc. S´ha de tenir en compte que moltes persones van al Correfoc sense telèfon mòbil, de manera que la xifra real també és superior.

Una altra dada d´interès va ser el recompte de persones realitzat de les activitats diürnes celebrades al Parc de l´Agulla, diumenge dia 26. S´ha de tenir en compte que enguany, l´acte "Enfila´t a l´Agulla" es va celebrar durant tot el dia. Des de les 11 del matí a 2/4 de 7 van passar pel parc un total de 4.368 persones amb telèfon mòbil. Com que les activitats eren de caràcter eminentment infantil, la xifra real és força superior.

L´estudi s´ha realitzat d´acord amb les dades d´uns sensors col·locats estratègicament poden localitzar els senyal que emeten els mòbils per captar xarxes Wi-fi. L´empresa, posteriorment, fa un creuament amb totes les dades recollides, s'interpreten i se n'extreuen les conclusions i xifres finals. A banda de l´interès informatiu, contribueixen a donar informació més fiable a l´hora de per fer els protocols de seguretat que elabora Protecció Civil.

Aquest estudi amb els mòbils no ha inclòs l´assistència durant el Castell de Focs, ja que per un problema de subministrament elèctric, els sensors no van funcionar a partir de 2/4 de 7 de la tarda. Tot i així, cal recordar que fa dos anys l´Ajuntament de Manresa, amb la voluntat de complir les normes de seguretat de la Generalitat de Catalunya i el Pla d´Autoprotecció, ja va fer per primera vegada el recompte de forma manual d´assistència i que el va situar en 18.807 espectadors. Aquest any, l´Ajuntament de Manresa ha fet un càlcul a partir de la superfície del parc ocupada per públic, la mateixa metodologia amb què es van donar les primeres xifres d´assistència al concert de Catarres, i calcula que hi havia més de 20.000 a l´entorn del llac de l´Agulla (a la "grada" de gespa que envolta el parc i la r iba, sense comptar les que hi ha a la zona arbrada).