La Carpa del Riu anuncia que el 29 de setembre tancarà per sempre

El 29 de setembre serà l'última nit que La Carpa del Riu obrirà les seves portes al públic. Quan la festa s'acabi, la persiana s'abaixarà per sempre i ja no es tornarà a apujar. Després de 25 anys d'ençà de la seva inauguració, el període de la concessió per tenir el local ha arribat a la seva fi, tal com es va acordar l'any 1993 amb l'Ajuntament de Manresa.

Els promotors han lluitat sense èxit per intentar allargar el contracte, que finalitzava el 5 d'agost. El consistori els va permetre que la discoteca continués oberta fins acabar la temporada d'estiu.

Fa dos anys els propietaris van intentar modificar la concessió sol·licitant una ampliació de l'explotació de la sala per un termini de 12 anys i mig, i fent-hi una inversió, però l'Ajuntament ho va rebutjar al·legant una de les clàusules acordades a la concessió que establia «un termini improrrogable de 25 anys, comptats a partir del dia següent al de la notificació de l'acord de l'adjudicació». Més endavant, el 2017, van presentar un altre recurs per intentar allargar-lo, com a mínim, fins al 2019, però es van trobar amb la negativa municipal una vegada més.



No es vol abandonar l'espai



L'Ajuntament encara no ha concretat quina idea té per a la zona on hi ha La Carpa del Riu. Aquest estiu va explicar que hi ha voluntat política de reordenar l'espai per incorporar-lo «adequadament» al parc del Cardener i convertir-lo en espai verd. També va assenyalar que s'estudiarà la possibilitat d'incloure una activitat econòmica –més reduïda que La Carpa– per dinamitzar l'entorn.