Què el va animar a fer la ruta ignasiana pedalant?

Sóc del País Basc, d'un poble molt petit que es diu Azpeitia. És la localitat on va néixer sant Ignasi de Loiola i on hi ha el santuari. Això em va motivar fer-la.

En quants dies l'ha feta?

L'he feta en dues etapes diferents. L'any passat vaig fer-la fins a Igualada. No vaig poder-la acabar per problemes. I aquest any, tot i algun entrebanc, he acabat el tram final fins a Manresa.

Pot explicar el recorregut?

Vaig sortir d'Azpeitia, a Guipúscoa, vaig seguir fins a Oñati i vaig pujar al santuari d'Arantzazu, conegut per ser un espai de pelegrinatge. Després, vaig continuar pujant la muntanya com va fer sant Ignasi per la serra d'Urbasa, ja situada a la província de Navarra. Un cop fet això, vaig continuar la ruta per la carretera. Primer vaig passar per Pamplona, per Saragossa i, finalment, Manresa.

Ha fet tota la ruta pedalant?

Exacte, des del meu poble, tota amb bicicleta. Anava amb les alforges, on portava tota l'equipació necessària. Ara estic esperant la meva dona, que ve amb el cotxe a buscar-me.

Aprofitant que són a Manresa, visitaran la Cova de Sant Ignasi i la ciutat?

Sí, i tant! Ara visitarem la Cova i després ens quedarem per aquí a dinar alguna cosa.

Recomanaria l'experiència?

Són més de 600 quilòmetres amb bicicleta! A més a més, he trobat que, a diferència d'altres, estava molt poc senyalitzat, amb poques infraestructures... En definitiva, resseguir el Camí de Sant Ignasi amb bici és bastant perillós.

Per què és arriscat fer-lo?

Perquè segur que el dia que va venir sant Ignasi no hi havia trams amb tants cotxes com ara. Hi ha zones entre Saragossa i Catalunya per on passen molts vehicles.