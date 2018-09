Despengen de nou l'estelada de la plaça de l'Onze de Setembre, cinc dies abans de la Diada

L'estelada de la plaça de l'Onze de Setembre de Manresa ha tornat a desaparèixer. Algú la va tornar a despenjar dimecres a la nit, cinc dies abans de la celebració de la Diada de l'Onze de Setembre.

L'Ajuntament l'havia reposada no feia ni una setmana, divendres passat, després que uns desconeguts la traguessin la nit del 29 d'agost. Diumenge passat el CDR també va posar estelades als fanals de la plaça. Ara, el consistori assegura que tornarà a col·locar l'estelada abans de la Diada, si bé no concreta quin dia ho farà.

Sembla que el capítol de l'estelada no té punt final. Amb aquesta, ja seran quatre les vegades aquest estiu que cal tornar a penjar la bandera a la plaça manresana. A mitjan juliol la va treure l'ultra bagenc Raúl Macià per primer cop. Llavors la van reposar els CDR. El 29 de juliol la van tornar a treure quatre ultres en una acció que va acabar amb agressions a independentistes. L'estelada hissada al principi d'agost va tornar a desaparèixer a final de mes. L'Ajuntament la va col·locar de nou fa una setmana i ara ja no hi torna a ser.