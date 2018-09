L'objectiu de l'estudi és poder afinar els protocols de seguretat dels actes més multitudinaris

Tenir dades fiables de l'assistència de gent als actes més multitudinaris de la Festa Major de Manresa per poder afinar els protocols de seguretat obligatoris en aquests casos és el principal objectiu del recompte que s'ha dut a terme aquest any durant les festes d'estiu. A part d'això també hi ha un interès informatiu per saber la requesta d'un acte i també publicitari.

El recompte s'ha dut a terme amb l'ús de les noves tecnologies i els recursos Big Data. És a dir, recollir el màxim nombre de dades per posteriorment creuar-les i extreure'n els resultats finals.

En aquest cas, uns sensors van captar els telèfons mòbils que hi havia als actes dels quals se'n va fer un seguiment. Cada aparell emet un senyal per captar xarxes Wi-Fi. És el que recollien els sensors. Partint de la premissa que cada mòbil cor-respon a una persona, es pot saber quanta gent hi havia, com a mínim, en l'activitat analitzada. Es calculen desviacions en el cas d'actes infantils, on la majoria de nens i nenes no tenen mòbil. En el cas del correfoc s'estima, per exemple, que hi hauria més de les 3.600 persones registrades al punt àlgid de la cercavila perquè molta gent hi participa sense l'aparell. Tampoc no es capta el senyal si el mòbil té desactivada la funció Wi-Fi.