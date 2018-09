El punt àlgid del correfoc va reunir 3.600 persones a la plaça Major de Manresa

Gairebé 3.600 persones van participar en la part final del correfoc a la plaça Major de Manresa en la darrera festa major, segons l'estudi que ha realitzat una empresa especialitzada contractada per l'Ajuntament. És el primer cop que es tenen xifres concretes d'assistència a un dels actes més multitudinaris de les festes d'estiu de Manresa. El correfoc es va dur a terme el dilluns 27 d'agost al vespre. Entre 2/4 de 10 de la nit, quan va començar, i la 1 de la matinada, poc després que s'acabés la cercavila de foc, van passar per la plaça 8.548 persones.

El recompte s'ha fet a partir dels mòbils. Uns sensors col·locats estratègicament a diferents punts de la ciutat on hi havia els actes festius permetien captar els senyals que emeten els mòbils per capturar xarxes Wi-Fi. Es parteix de la base que un mòbil és una persona. Tot i així, l'empresa especialitzada encarregada de fer el recompte, BestFreeWifi.com, fa un creuament de les dades recollides, s'interpreten i se n'extreuen les conclusions finals. S'ha de tenir en compte, per exemple, que no tothom va al correfoc amb el telèfon mòbil al damunt, amb la qual cosa la xifra final possiblement és superior a la de 3.600 persones que hi havia a mitjanit a la plaça Major.



Manrusionica i Els Catarres

Més dades que ha aportat l'estudi i que ara són a mans de l'Ajuntament. 5.517 persones van passar per la plaça de Sant Domènec el divendres 24 d'agost al vespre a l'activitat de Manrusionica. A 2/4 de 2 de la matinada hi va haver el pic més alt d'assistència, amb 1.400 persones.

També es va controlar la gent que va anar al concert d'Els Catar-res, previst inicialment a la plaça de Sant Domènec i que quatre dies abans es va traslladar al car-rer Sallent del polígon dels Dolors. En un primer moment la Policia Local de Manresa va informar que hi havien assistit unes 8.500 persones. Ho va clavar. Al punt àlgid del concert, poc abans de la mitjanit, hi havia 8.507 persones al concert que portaven telèfon mòbil.

Entre les 11 de la nit i la 1 de la matinada un total de 10.541 persones van passar en algun moment pel carrer Sallent. D'acord amb l'estudi, en el moment de començar el concert, a 1/4 de 12 de la nit, hi havia 7.588 persones, xifra que va anar creixent al llarg de la nit. Entre la 1 i les 4 de la matinada, durant el concert que van protagonitzar al mateix carrer Sallent el grup La Glamour Band, es van comptabilitzar 7.716 persones. El sistema de comptabilitzar mòbils permet saber que, d'aquestes, 1.216 ja eren al concert d'Els Catarres, i que 6.500 persones van passar pel polígon passada la 1 de la matinada. Això vol dir que un total de 17.041 persones que duien mòbil i que tenien el senyal de Wi-Fi encès van ser al carrer Sallent la nit del 25 d'agost.

Tot i que era previst que es comptabilitzarien també els assistents al castell de focs al parc de l'Agulla, un problema en el subministrament elèctric va provocar que no funcionessin els sensors que detecten els mòbils. A partir de la superfície ocupada, l'Ajuntament calcula que hi havia més de 20.000 persones. Fa dos anys es va fer un recompte manual que va donar la xifra de 18.807 espectadors. Entre les 11 del matí i 2/4 de 7 de la tarda del diumenge 26 d'agost van passar per l'Agulla 4.368 persones. Les activitats eren bàsicament infantils.