Tercera edició a la Plana de l'acte de l'Esquerra Independentista per la Diada, avui

L'Esquerra Independentista de Manresa (CUP, Arran, SEPC i Endavant) organitza, per tercer any consecutiu, un acte a la Plana de l'Om per commemorar la Diada, que relleva el que celebrava tradicionalment a la plaça de l'Onze de Setembre. Tindrà lloc avui, a partir de les 12 del migdia, i serà amb el format de xerrada-debat, amb la participació de la diputada de la CUP Maria Sirvent, el coordinador de l'ANC Manresa, Eudald Camprubí, i la regidora de la CUP a l'Ajuntament Gemma Tomàs.

Moderarà l'acte la periodista Sara Blázquez i girarà entorn del procés independentista i de la seva vinculació amb les diverses lluites socials. Es clourà amb un vermut musical i una musclada.