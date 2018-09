Tanca els ulls i pensa en la persona en la qual confies més. Ja ho tens? Doncs que aixequin la mà totes aquelles persones que han pensat en algú altre?», preguntava l'aventurera Natalie Har-rison al públic en la seva ponència al TEDx Manresa ahir al matí. La meitat de la sala va aixecar la mà.

«Ara, digueu-me quants heu pensat en vosaltres mateixos», seguia Harrison. L'altra meitat de la sala va aixecar la mà. «Quan es tracta d'un mateix, tu ets l'expert», remarcava. Aquesta va ser la idea principal que la ponent va llançar als assistents de la 7a jornada dels monòlegs TEDx Manresa, que, amb el nom «Des de Dins», va acollir el teatre Kursaal. Harrison, que era una enamorada de les muntanyes des de jove, va viure una experiència límit. Quan tenia 35 anys, s'entrenava amb un company per pujar a l'Everest i va tenir un accident en una glacera mentre gravava una escena per a un documental. La seva vida va canviar. La recuperació va durar dos anys. «Un amic meu em va aconsellar que podia ser una oportunitat i, tot i que els primers anys va ser dur, vaig extreure or d'aquella època», afirmava l'aventurera. Ara, ja recuperada, el rumb de la seva vida ha canviat. Fa un temps, va viatjar amb un vaixell per tot el món durant 18 mesos. Mars tranquils i huracans, persones i vivències... Harrison va compartir ahir al migdia amb el centenar d'assistents com tornar a trobar «l'èxtasi» després de moments convulsos en indrets inesperats.



Manresans a TEDx

En total, nou ponents van intervenir per compartir una idea o una vivència clau de la seva vida. Entre ells, l'activista cultural manresà Joan Morros, que va començar la xerrada interpel·lant al públic: «Què creieu que tenen en comú els organitzadors del TED i els Tirallongues? Doncs, persones que voluntàriament dediquen el seu temps lliure a fer-ho possible». La ponència de Morros es va centrar en com la força del voluntariat pot moure el món per fer realitat els somnis. És el cas del teatre Kursaal, la rehabilitació del qual van impulsar –i aconseguir que fos realitat– des d'El Galliner «un grup d'inquiets culturals».