Els alts lloguers de Barcelona porten famílies a buscar pis a Manresa

Pagar el lloguer d'un habitatge a Barcelona pot ser una butxaca foradada. Per aquest motiu buscar pis més enllà de Terrassa s'està convertint en una opció cada cop més factible per a famílies que no es poden permetre pagar un lloguer a la zona metropolitana. Les immobiliàries de Manresa asseguren que des que ha començat l'any han copsat una demanda creixent, tot i no ser nombrosa, de famílies que busquen pis a la regió central, malgrat el cost de desplaçar-se diàriament, perquè els preus del lloguer disten molt dels de la capital catalana i les ciutats del voltant. Parlen sempre de consultes, i molts dels interessats no n'acaben llogant perquè troben altres opcions, però en tot cas indiquen que el fenomen és conseqüència dels preus desorbitats a l'àrea metropolitana.



El Grup Sòl Nou, dedicat a la promoció d'immobles, és la immobiliària consultada que més ha percebut aquest interès creixent de famílies que opten per desplaçar-se a la Catalunya Central per poder pagar un lloguer sense anar tan ofegat econòmicament. «No només de Barcelona ciutat, sinó gent de Ter-rassa, per exemple, que no troba un pis a un preu que estigui d'acord amb els seus ingressos», explica una de les comercials de l'agència, Sheila Muros. Assegura que hi ha clients disposats a fer el trajecte en transport públic, o el desplaçament amb cotxe, perquè malgrat el cost afegit que suposa el desplaçament encara els surt més a compte que un pis de lloguer a l'àrea metropolitana.



Les famílies expliquen que no es tracta tan sols d'assumir l'alt preu del lloguer, sinó dels obstacles que posen les immobiliàries per als qui busquen un pis. En molts casos, les agències demanen als aspirants llogaters disposar d'un contracte laboral indefinit, avals en el cas de tenir ingressos baixos i una entrada massa elevada que els impossibilita accedir al mercat de lloguer.



Tot i que el preu del lloguer a Barcelona ha tocat sostre, segons els indicadors, el preu mitjà es va situar als 916 euros el segon semestre de l'any, i el districte més barat, Nou Barris, la mitjana del lloguer va assolir els 670 euros, segons dades de l'Incasòl. A Manresa, els sectors de la ciutat on ha pujat més el lloguer en els últims anys són el de les Bases i la zona del Passeig, on un pis estàndard pot costar prop de 600 euros. Els ciutadans que, tot i tenir feina, tenen uns ingressos modestos, amb sous inferiors a mil euros, els resulta pràcticament impossible accedir-hi sense ajut. Famílies que han trobat pis a Manresa asseguren que coneixen persones en una situació similar i busquen empara a l'entorn familiar. Però per als qui no tenen aquesta protecció, viure a Manresa és una opció.

Joves i immigrants



El perfil de les persones que consulten com està el mercat del lloguer a Manresa és molt concret, segons els comercials i els responsables de les agències immobiliàries. «Són, sobretot, immigrants o joves amb ingressos baixos i que treballen en la primera feina que troben», especifica Sheila Muros, del Grup Sòl Nou. Aquí rau el motiu pel qual bona part de la demanda no acaba llogant un habitatge a Manresa. La comercial de la immobiliària Bonavista, Lluïsa Barnaus, destaca que rep consultes de residents a la zona metropolitana que busca un lloguer a Manresa, però molts no tenen feina. «Jo no vull tenir problemes amb els propietaris, i si tinc un pis buit és per llogar-lo amb garanties. Actualment no fem gaires lloguers perquè el mercat s'ha encaminat cap a la venda, i si ve algú de Barcelona ens ho mirem amb lupa», explica. Barnaus ha atès recentment una tècnica de serveis socials de la Generalitat que buscava pisos per a refugiats que podien pagar habitatges fins a 650 euros. «Li vaig haver de dir que no perquè em deia que els ajuts que rebien duraven un any, i els contractes que se signen són per tres anys», afirma. En tot cas, la tècnica es va fixar en Manresa, segons Barnaus, perquè els pisos a Barcelona estan per sobre del preu que podien arribar a assumir.



Tot i les consultes que reben les immobiliàries de Manresa, asseguren que en cap cas són un volum gran de clients i en cap cas ha influït en la pujada de preus que ha experimentat el mercat de lloguer a la ciutat en els darrers dos anys. «Tot i que hi ha demanda, és poc significatiu. El Bages és el tercer cinturó de la zona metropolitana, i quan les persones no troben pis al Vallès Oriental i l'Occidental, després de buscar-ne a Barcelona, miren a la comarca», explica Xavier Magem, gerent de les agències Finset i Nou Espai Immoble, i indica que la pujada dels lloguers és conseqüència de la reducció de l'oferta. I és que després que esclatés la bombolla immobiliària, molts propietaris que no aconseguien vendre l'habitatge optaven pel lloguer. «En el moment que això ha canviat, s'ha reduït l'oferta del lloguer i, és clar, els preus s'han encarit», afegeix.

Pensionistes que compren pis



Les operacions que funcionen més són les de pensionistes, i parelles que arriben a l'edat de jubilació, que opten per comprar un pis a la Catalunya Central perquè els preus són més assequibles. De fet, aquest fenomen no és nou, però les immobiliàries consultades asseguren que han tancat més operacions d'aquest tipus.



El propietari de Finques Dos de Maig, Jordi Reina, assegura que recentment ha tancat dues operacions, al Xup i al carrer de Francesc Moragas, a clients amb uns ingressos baixos que reben una pensió i que a Barcelona estaven de lloguer.



Tot i que els preus desorbitats fan que gent de Barcelona busqui pis a Manresa, Xavier Magem, de Finset, explica que els preus del lloguer estan subjectes al que puguin pagar els clients, i que si són molt alts, podrien baixar.