«He agafat la jubilació anticipada i els preus són molt elevats a Barcelona»

José María Sánchez no té exactament el perfil de les persones que, en els darrers mesos, estan mirant pisos a la Catalunya Central per l'elevat preu del lloguer de Barcelona, però l'encariment dels habitatges l'ha portat a anar a viure a Berga. Ell, de fet, ja hi havia viscut de petit, però se'n va anar a viure a Barcelona amb la seva família, on va acabar els estudis i on ha treballat bona part de la seva vida. Ara té 63 anys i al 2016 va tornar a Berga. «No només m'he traslladat a viure a Berga pel preu del lloguer, però ha estat una de les principals motivacions», explica.



La situació familiar també el van portar a viure, de nou, a la petita ciutat on va créixer. A part, s'havia quedat sense feina a Barcelona i aquest va ser un dels motius pels quals va decidir demanar la jubilació anticipada.



Ara viu al Vall en un pis de lloguer. Sánchez reuneix el perfil de ciutadans que viuen a Barcelona i que, segons les immobiliàries, busquen pis a les comarques centrals. Els responsables de les agències asseguren que hi ha força pensionistes que s'hi traslladen, tot i que majoritàriament aquest perfil de clients habitualment compren un pis, en comptes de llogar-ne.



«Tenir un preu de lloguer més econòmic és important», explica. A més a més per a Sánchez la qualitat de vida és important. «Alguns familiars directes s'havien traslladat a viure al Berguedà, i a Barcelona mantenia poques relacions socials. I aquest va ser un altre motiu pel qual he tornat a Berga», explica. A part, creu que viure a la capital berguedana és un actiu perquè hi ha una tranquil·litat i un ritme que a Barcelona és «impossible» d'aconseguir.



«Estic de lloguer, però tinc bastant clar que m'hi quedaré i no tornaré a Barcelona», explica. També opina que els preus dels habitatges de lloguer a Barcelona són excessivament alts per a les persones que tenen uns «ingressos mitjans o baixos».



José María Sánchez considera que viure a la Catalunya Central és una opció per als qui no poden pagar un habitatge de lloguer a la capital catalana.