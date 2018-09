El tossal del Pau Sabater o de la Rampinya

El Poble Nou es va formar a l'altiplà que forma el relleu respecte al torrent dels Predicadors, que arrenca del barri i desguassa cap a l'actual passeig de Pere III. Aquest turó o tossal ha rebut al llarg del temps diferents noms. Els més coneguts han estat els de tossal del Pau Sabater o tossal del Sabater, que fa referència a una casa de pagès amb aquest nom. Un altre nom va ser el de tossal dels Rajolers perquè hi havia hagut més d'una bòbila o teuleria on es fabricaven rajoles.



Un malnom en honor del capellà

Un altre nom amb què va ser conegut l'altiplà va ser tossal de la Rampinya. És un malnom que la vox populi va posar en honor del capellà Josep Vidal, mossèn de la parròquia del Carme i guia espiritual del barri. Mossèn Vidal es va dedicar en cos i ànima a demanar (pidolar) per tot arreu ajuda econòmica i material per aixecar l'església del Poble Nou, d'aquí el malnom de rampinya.

Més endavant, es va conèixer amb el nom de tossal de Poble Nou, si bé els seus habitants eren coneguts amb el nom dels «tossalers», ja que hi havia una casa coneguda amb el nom de Cal Tossaler habitada per Joan Playà i Puig, pagès, nascut a Manresa el 1835, considerat el primer habitant i fundador del barri.

Sembla que el rajoler venia els solars i les casetes que també construïa sense sol·licitar permís d'urbanització i, a més a més, com a argument de venda prometia que allà no s'haurien de pagar impostos municipals.



42 famílies i 178 veïns

Segons el padró del 1889, el barri estava habitat per 42 famílies i 178 veïns. L'ofici dels caps de casa mostra la importància de la pagesia, ja que hi havia 27 pagesos, quatre paletes, tres rajolers, tres vetaires, un teixidor, un tintorer i un llauner. Els dos restants eren una vídua propietària de la casa on vivia i un pobre.

Com es pot veure, els pagesos representaven gairebé el 70% del total de les activitats del barri. La importància agrària –en una zona envoltada de camps de regadiu gràcies als canals de la sèquia– es va mantenir fins a la segona meitat del XX. Amb el pas dels anys el barri va créixer fins a integrar-se a la trama urbana.