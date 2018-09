«Vam tenir un gos que va estar set anys tancat en un garatge maltractat per un amo alcohòlic»

El navarclí Jonatan Zafra, fill de pastor, té a Viladordis una residència, un club caní i una entitat sense ànim de lucre que treballa per ensinistrar gossos amb conductes agressives que han estat abandonats o maltractats pels seus propietaris

Reborn, amb la seu a Viladordis, és una associació manresana sense ànim de lucre que treballa per reeducar i ajudar gossos de protectores amb problemes de conducta agressiva per tal de trobar-los adoptants. Jonatan Zafra Martínez (Navarcles, 1985) ho fa possible gràcies a la seva dedicació als animals.



Quina formació té per reeducar gossos agressius?

Vaig estudiar dos cursos: psicologia canina i ensinistrament. Ho vaig fer per tenir els coneixements tècnics, però ja m'agradava des que era ben petit.

Què el va moure a entrar en aquest món?

El meu pare és pastor i m'he criat en aquest entorn. Ara tinc una bandada de 13 gossos pastors que, en part, m'ajuden molt per treballar amb els quissos que m'arriben.

El projecte Reborn és sense ànim de lucre. Com s'ho fan?

Les protectores paguen unes despeses bàsiques de 150 euros, la qual cosa suposa un gran esforç per a elles, però, tot i així, hem de fer activitats per recaptar més diners. Tenim 20 places i a Catalu-nya, que jo sàpiga, no hi ha iniciatives semblants. Per sort, també tenim 10 voluntaris que venen a ajudar i a treure els gossos. Són pocs, però de qualitat. S'involucren molt i creen vincles amb els animals. Després, quan el gos surt adoptat plores d'alegria però també de pena perquè se'n va, però per això lluitem. A més a més, tinc un centre caní amb un club per a gossos on fem moltes activitats, amb més de 100 socis, i una residència canina.

Com comença el procés d'ensinistrar els gossos que li arriben?

Al principi, quan ve un gos amb problemes, no t'estima, ni vol carícies teves, per això el més important és guanyar-se la seva confiança. Després, ja puc treballar la resta de problemes ensenyant-li obediència, sociabilitat, comunicació... Al cap de mesos, i fins i tot anys, quan el gos està bé, busquem una família que l'adopti.

Té algun truc màgic?

En el meu cas, la bandada em va molt bé; ajuden molt en la teràpia. Cada gos té un rol dins el grup. Per exemple, n'hi ha que acompanyen més, d'altres que són més mediadors... Són gossos molt equilibrats i quan n'introdueixes un dels que estem rehabilitant perquè aprengui a jugar de nou i sociabilitzar-se... és ideal.

Amb quin tipus de casos s'ha trobat?

Vam tenir un cas molt bèstia d'un gos que va estar set anys tancat en un garatge amb un amo alcohòlic que el maltractava. Aquest gos es va tornar molt agressiu. A la mínima que notava violència o, fins i tot, sentia olor d'alcohol, ja saltava. Un altre cas, per exemple, va ser la reeducació d'un gos potencialment perillós que estava amb una noia menor d'edat –fet que està prohibit– que era esquizofrènica. Això va provocar que el gos adquirís una sèrie de funcionaments que no eren normals i es tornés molt desconfiat. A la mínima es podia tornar perillós i va arribar a mossegar persones del poble on era la noia.

És culpa de l'amo que el gos sigui agressiu?

Sempre. Hi ha factors genètics, però és culpa de la persona. Sigui per un mal encreuament genètic o per com l'has educat. Moltes vegades és per la manca d'informació a l'hora d'educar els animals.

És prou estricte la llei amb els gossos perillosos?

No gens. Per exemple, hi ha menors que hi poden accedir. També hi ha molta gent que agafa aquestes races i quan veuen els problemes que hi ha els abandonen. Les protectores estan col·lapsades. S'hauria de posar més traves a l'hora d'adquirir gossos per frenar els mals propietaris.

Quin procés se segueix per adoptar un gos a Reborn?

En general, la gent quan adopta es guia molt per les emocions i és un problema. Hi ha unes característiques de cada gos que s'han d'ajustar a les persones. Quan entra una família mirem els seus hàbits per escollir el gos adequat i els fem classes perquè aprenguin com educar-los.

Són veritat els programes televisius on ensinistren gossos?

Molts cops no. A vegades pot ser real, però no ser la forma que has de fer servir en el teu cas. Hem de pensar que cada gos i cada persona són un món diferent.