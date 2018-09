La desena marxa de torxes il·lumina Manresa

El centre de Manresa ha acollit la desena edició de la marxa de torxes per la independència.

La marxa ha estat organitzada per la Comissió 11 de Setembre, impulsada per l'ANC i Òmnium Bages-Moianès, amb el suport de la CUP, Demòcrates de Catalunya, ERC, Fundació Independència i Progrés i PDECAT. La Marxa compta amb la participació d'acordionistes, bastoners, castellers, grallers, sardanistes i tabalers. La concentració inicial s'ha fet a la plaça de Crist Rei, a dos quarts de nou del vespre, per iniciar el recorregut fins a la plaça Major, on l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández, ha fet la lectura del manifest, seguida del parlament, que enguany anava a càrrec de Maribel Sabaté, mare d'Anna Gabriel.

Les torxes s'han pogut recollir anticipadament a l'Espai Òmnium o bé en el mateix inici de la marxa.