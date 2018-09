La primera fase de la rehabilitació de la mesquita Al-Fath encara la recta final

La primera fase dels treballs de rehabilitació de la mesquita Al-Fath encara la recta final i podria estar enllestida a final d'any. Es tracta d'un projecte clau per legalitzar l'espai de culte islàmic més gran de Manresa, situat a l'antiga fàbrica del Salt (coneguda també com la de l'Aranya), i posar fi a la situació irregular des que l'entitat religiosa va transformar part de les instal·lacions fabrils en un oratori, fa 14 anys. Un cop les obres estiguin enllestides, l'associació musulmana podrà disposar de la llicència necessària perquè l'antiga fàbrica sigui un centre cultural i religiós.

Les obres van començar el maig i ja s'han completat el 50% dels treballs de construcció. L'Ajuntament de Manresa, que també hi ha invertit com a propietari d'una part de les instal·lacions, vol deixar clar que no és una obra pública i calcula que el gruix més important de les tasques de rehabilitació pugui estar enllestit en tres mesos. Fins ara, s'ha enderrocat l'annex arquitectònic del cantó nord, on hi ha les escales que comuniquen el carrer de Montserrat amb la plaça del Salt, i s'hi han fet tots els nous forjats, les lloses de les escales i el forjat de la coberta. Ara falta construir la nova façana d'aquesta part de les instal·lacions i els acabats interiors.

Un cop la primera fase del projecte de rehabilitació estigui enllestida es veuran canvis en la fesomia de l'antic espai fabril. I és que aquesta part de obres planteja un canvi important de l'accés principal a la mesquita, on fins fa uns mesos hi havia la rampa a l'oratori. Després de les obres, hi haurà una escala i un ascensor que connectaran totes les plantes de l'edifici. La segona planta i la sobrecoberta del complex és propietat de l'Ajuntament, i en aquesta primera fase s'hi farà una sortida d'emergència que connectarà amb la plaça del Salt. Per aquest motiu el consistori sufraga més de la meitat dels costos de les reformes en aquest punt concret de l'edifici.

La inversió en aquesta fase és de 280.000 euros i l'Ajuntament en paga el 64%, mentre que al comunitat islàmica hi aporta el 36%. Pel que fa la reforma de l'accés principal, la totalitat de la inversió és a càrrec de l'associació islàmica i el seu cost puja a 600.000 euros, però aquest tram del projecte no estarà enllestit fins a la primavera del 2019.

Tot i la profunda transformació de l'antiga fàbrica del Salt, l'activitat de la comunitat musulmana no s'ha aturat i s'hi continua fent l'oració. Sí que s'han hagut de suspendre les classes d'àrab a les instal·lacions fins a finalitzar les obres.

El conjunt de les obres costa 900.000 euros. Encara ha de començar la segona fase, que consistirà a enderrocar la construcció d'una planta que està adossada a l'edifici -al davant de la cruïlla del carrer de Sant Marc i el Camí de la Cova- i que fins ara s'utilitzava habitualment com a mesquita per a les dones de la comunitat. En aquest punt, hi haurà una altra entrada al centre religiós, un passadís que combinarà estètica morisca amb arquitectura catalana. El tercer tram del projecte de rehabilitació consistirà en la millora del sostre i de les façanes i estarà sufragada per l'entitat, l'Ajuntament i un negoci de lloguer de maquinària que és al costat de les mesquita i que ocupa uns baixos de les instal·lacions.

La totalitat de les obres haurien d'estar acabades la primavera del 2019, pel ramadà, però no descarten que puguin allargar-se fins a la tardor. La rehabilitació de la mesquita també comportarà un canvi d'orientació de la funcionalitat de l'antic espai fabril. I és que, a banda de ser oratori, es vol potenciar el vessant cultural de l'entitat amb activitats dirigides a tota la ciutadania.