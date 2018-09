El Rotary de Manresa-Bages canvia per una gala el Concert de Reis del Premi Simeó Selga

El Rotary Club de Manresa-Bages ha convocat la 17a edició del Premi Simeó Selga, un guardó que contribueix a fer realitat projectes d'interès social impulsats per entitats i associacions de la comarca. El projecte guanyador s'escollirà per segon any per votació popular i amb la novetat que es donarà a conèixer en el decurs d'una gala que se celebrarà el 20 de gener del 2019.

El premi estarà dotat amb els beneficis que es generin en aquesta gala, que comptarà amb diferents actuacions musicals i que agafa el relleu del Concert de Reis. L'entitat ha apostat per un nou format i per desvincular aquest esdeveniment del calendari nadalenc, que acostuma a tenir molta activitat. Seran els assistents a la Gala Doctor Simeó Selga els que elegiran la proposta guanyadora d'entre tres finalistes a través d'una votació electrònica.

Abans de la gala, un jurat integrat per professionals i experts escollirà, per majoria dels seus membres, tres projectes finalistes. Aquestes propostes es faran públiques a través dels mitjans de comunicació i seran les que es posaran a votació.

Les associacions del Bages de caràcter cultural, assistencial, esportiu o de característiques similars poden presentar les seves candidatures per participar a aquesta dissetena edició fins al pròxim 4 de desembre a través del correu electrònic info@rotarymanresabages.org.



Els altres premiats



Gràcies al Premi Simeó Selga, en edicions anteriors han fet realitat els seus projectes l'Associació de la Lluita Contra el Càncer de Manresa, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages, el CB i Unió Manresana, l'Associació Misteriosa Llum, l'ONG Arc de la Solidaritat, la Residència de Navarcles, els Tallers Musicals d'Avinyó, el Banc dels Aliments de Manresa, l'Associació Síndrome d'Asperger de la Catalunya Central, l'Associació per a la Reeducació Auditiva dels Nens Sords – ARANS, la Comunitat de Sant Egidi, Els Carlins, AMPANS, #Invulnerables i l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà i Solsonès en dues ocasions.

Es poden consultar les bases completes de la convocatòria d'enguany en aquest enllaç.