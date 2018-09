Vigília de la Diada a Manresa sense l'estelada a la plaça de l'Onze de Setembre

A la plaça de l'Onze de Setembre de Manresa encara no hi ha l'estelada que ha de presidir l'acte institucional de la Diada de demà dimarts. Com va informar aquest diari divendres passat, algú va despenjar l'estelada que oneja a la plaça manresana. Era la quarta vegada en el que portem d'estiu; en aquesta ocasió, amb l'agreujant que demà dimarts s'hi celebrarà l'acte institucional de la Diada, que ha de presidir l'estelada. L'Ajuntament va informar divendres que en la celebració hi tornarà a haver l'estelada, de manera que és molt possible que la posi demà per evitar problemes, com ara reposar-la avui dilluns i que a la nit se l'endugui algú una altra vegada.

Divendres de fa dues setmanes, el dia 31 d'agost, l'Ajuntament va resposar l'estelada, que algú havia tret del pal on està penjada la nit del 29 d'agost. Justament per aquest motiu, el diumenge 2 de setembre, el CDR va organitzar a la plaça un acte que va consistir a penjar set estelades més als fanals que hi ha a l'indret.

A mitjan de juliol qui la va treure per primer cop va ser l'ultra bagenc Raúl Macià, a qui l'Ajuntament va denunciar al jutjat de guàrdia per veure si aquesta conducta podria incórrer en algun tipus d'infracció penal. El mateix Macià la va tornar a arrancar de la plaça el diumenge 29 de juliol a la tarda. En aquesta ocasió l'havien recol·locat membres dels CDR juntament amb una senyera, i només arribava fins a mig pal.